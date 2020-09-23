Sokak hayvanlarına şefkat eli - Son Dakika

Sokak hayvanlarına şefkat eli

Sokak hayvanlarına şefkat eli Malatya Büyükşehir Belediyesi Yeniköy Geçici Bakımevi ve Kısırlaştırma Merkezi, başta sokak hayvanları olmak üzere bütün hayvanlara çok yönlü hizmet veriyor.

Sokak hayvanlarına şefkat eli

MALATYA - Malatya Büyükşehir Belediyesi Yeniköy Geçici Bakımevi ve Kısırlaştırma Merkezi, başta sokak hayvanları olmak üzere bütün hayvanlara çok yönlü hizmet veriyor.

Bakım evine gelen bütün hayvanların bakım ve tedavilerinin yapıldığını belirten Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Veteriner Sami Altaş yaptığı açıklamada, "Malatya Büyükşehir Belediyesi Yeniköy Geçici Bakımevi ve Kısırlaştırma Merkezi olarak sokak hayvanları başta olmak üzere merkezimize getirilen bütün hayvanların gerekli bakım, tedavi ve aşılama çalışmaları yapılmaktadır.

Çalışmalarımızı İlçe Belediyelerimiz ile koordineli bir şekilde sürdürmekteyiz. Merkezimize Eylül ayı içerisinde 135 tane sokak hayvanı getirildi. Merkezimizde bulunan veteriner arkadaşlarımız tarafından bu hayvanların gerekli bakımları ve aşılamaları yapılarak kanun gereği aldığımız yerlere ve ilçe belediyelerimiz tarafından getirilen hayvanlarda yine ilçe belediyesindeki ekiplere teslim edilmiştir. Merkezimize gelen sokak hayvanlarından 3 tanesi vatandaşlarımız tarafından sahiplenilmiş, sahiplenmenin daha fazla olması için çalışmalar yapmaktayız" dedi.

Sokak hayvanlarına şefkat eli

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 17:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sokak hayvanlarına şefkat eli - Son Dakika

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