Son Dakika Haberleri: Sokak Hayvanlarına Sıcak Yuva

Sokak Hayvanlarına Sıcak Yuva

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa İlçesi İslamdağ Ortaokulu öğrencileri sokakta yaşayan hayvanlar için kendi imkanlarıyla yaşam kulübeleri yaparak onları sıcak yuvaya kavuşturdular.

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Ordu'nun Fatsa İlçesi İslamdağ Ortaokulu öğrencileri sokakta yaşayan hayvanlar için kendi imkanlarıyla yaşam kulübeleri yaparak onları sıcak yuvaya kavuşturdular.

Öğretmenler ve öğrenciler "Give nature a chance to survive" adlı e-Twinning projesi kapsamında çevre ve hayvanları korumak adına çeşitli etkinlikler yaptılar. Okulda, proje takviminde geri dönüşüm, atık malzemeleri yeniden değerlendirme, hayvanlara mama ve barınak sağlama, kuş evleri hazırlama ve yerleştirme, kuş yemlikleri yapma, fidan dikimi ve bakımı gibi etkinlikler gerçekleşti.

Öğrenciler daha sonra yaptıkları yaşam kulübelerini kuşlar için ağaçlara, kediler için ise önceden belirledikleri yere koydular. Proje koordinatörü öğretmen Tuğçe Öztürk, "Öğrencilerimizle birçok farkındalık etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda sokak hayvanlarının bu soğuk günlerde sıcak yuva ile buluşturmak istedik. Gerekli materyalleri temin ettik ve okul yönetimimiz ve velilerimizin de katkılarıyla onlara yaşam kulübeleri yaptık" dedi.

Okul Müdürü İbrahim Atik ise, "Öğretmen ve öğrencilerimizin bu duyarlı davranışları gerçekten çok anlamlı. Bizler de projeye destek vererek katkı sağladık. Tüm ekibimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:28 Kaynak: İHA

İslamdağ, Fatsa, Ordu, Güncel
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