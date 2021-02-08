Sokak hayvanlarına sıcak yuva - Son Dakika

Sokak hayvanlarına sıcak yuva

08.02.2021 17:10

- Sokak hayvanlarına sıcak yuva Bursa Büyükşehir Belediyesi, özellikle kış aylarında yağış ve soğuk havadan korunacak yer bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için 250 adet kulübeyi kentin farklı noktalarına dağıttı.

- Sokak hayvanlarına sıcak yuva

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, özellikle kış aylarında yağış ve soğuk havadan korunacak yer bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için 250 adet kulübeyi kentin farklı noktalarına dağıttı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yıl boyu aralıksız süren sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyetlerini kışın bastırmasıyla birlikte daha geniş bir alanda sürdürüyor. Özellikle soğuk havaların etkisini gösterdiği kış günlerinde barınma ve besin maddesi ihtiyacı, sokak hayvanları için hayati önem arz ederken, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan mamamatiklerin yanı sıra doğada yaşayan hayvanların yiyecek ihtiyacı da Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Soğuk hava ve kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşlar için tonlarca mama ve buğday belirli bölgelere bırakılıyor. Sokak hayvanlarının en önemli sorunlarından biri olan barınak sorunu da Büyükşehir Belediyesi tarafından çözülüyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan kulübüler, gönüllüler ve hayvan severlerin de yardımlarıyla ihtiyaç duyulan bölgelere yerleştiriliyor. Demirtaş'taki Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden araçlara yüklenen kulübeler, yerleştirildikleri doğal ortamlarda sokak hayvanları için sıcak bir yuva oluyor. Sokak hayvanlarının da konforlu bir yaşam sürmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli her türlü çalışmayı yaptıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Mehmet Fidan, "Gerek pandemi öncesi gerek pandemi sonrasında ve pandemi süresince sokak hayvanlarımız için 120 ton mama dağıtımı yaptık. Yine 250 adet kulübe, 150 adet suluk ve 70 adet büyük mamamatik ve 850 ayrı noktada besleme çalışmaları yaptık. Bursa'da yaşayan can dostlarımızın konforlu bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu noktada bizimle koordineli şekilde çalışan hayvan sever derneklerimize ve gönüllü vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Sokak hayvanlarına sıcak yuva
Sokak hayvanlarına sıcak yuva
Sokak hayvanlarına sıcak yuva
Sokak hayvanlarına sıcak yuva

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları, Bursa, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sokak hayvanlarına sıcak yuva - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş'ı mahkemeye verecek Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık yatırımı Bitcoin'e rekor getirdi Ankaraspor, Ümit Özat ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı İttifak Holding Konyaspor, İsmail Kartal'la yollarını ayırdı Apple firması yazılı uyarı yayımladı: iPhone 12 kalp pili olan kişileri olumsuz etkileyebilir Tüm mal varlığını satıp köye yerleşen manken Bilun Dohmen, ağlaya ağlaya köy hayatını bıraktı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin, bazı güzellikler açıklayacağım Hava durumu spikeri, yayın esnasında denizden cansız bir beden çıkardı
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, İspanya ekipleriyle görüşüyor Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, İspanya ekipleriyle görüşüyor         
17:09
Muharrem İnce'nin istifasının ardından CHP'den ilk yanıt: 2018'de neredeysek 2020'de de aynı yerdeyiz Muharrem İnce'nin istifasının ardından CHP'den ilk yanıt: 2018'de neredeysek 2020'de de aynı yerdeyiz         
16:48
Son Dakika! Muharrem İnce'nin e-Devlet üzerinden yaptığı CHP'den istifa başvurusu onaylandı Son Dakika! Muharrem İnce'nin e-Devlet üzerinden yaptığı CHP'den istifa başvurusu onaylandı         
16:20
Salgını 6 yıl önce bilen Bill Gates: Koronavirüsten daha kötü iki şey var, iklim değişikliği ve biyoterörizm Salgını 6 yıl önce bilen Bill Gates: Koronavirüsten daha kötü iki şey var, iklim değişikliği ve biyoterörizm         
16:02
Boğaziçi protestolarının hedefindeki Rektör Melih Bulu'nun yardımcıları belli oldu Boğaziçi protestolarının hedefindeki Rektör Melih Bulu'nun yardımcıları belli oldu         
15:31
Karlsruhe'li futbolcuların korner taktiği sosyal medyaya damga vurdu Karlsruhe'li futbolcuların korner taktiği sosyal medyaya damga vurdu         
14:55
Dünyaca ünlü markadan parasını ödediği ürünleri teslim alamayan Uğur Arslan isyan etti Dünyaca ünlü markadan parasını ödediği ürünleri teslim alamayan Uğur Arslan isyan etti         
14:53
Kadın doktoru orakla yaralayan saldırgan ifadesiyle pes dedirtti: Canım sıkkındı, birine saldırmak istedim Kadın doktoru orakla yaralayan saldırgan ifadesiyle pes dedirtti: Canım sıkkındı, birine saldırmak istedim         
14:46
İstanbul Havalimanı'nda bir ilk! Hamile kadın transit alanda doğum yaptı İstanbul Havalimanı'nda bir ilk! Hamile kadın transit alanda doğum yaptı         
13:55
Dağ yolunda yürüyüş yapan Rus turist, silahla korkutularak gasp edildi Dağ yolunda yürüyüş yapan Rus turist, silahla korkutularak gasp edildi         
13:42
Hollanda, ortaya çıkan suistimaller sebebiyle yurtdışından evlat edinmeyi durdurdu Hollanda, ortaya çıkan suistimaller sebebiyle yurtdışından evlat edinmeyi durdurdu         
13:33
8 köpeğin saldırısına uğrayan kadın resmen ölümden döndü! Dehşet anları kamerada 8 köpeğin saldırısına uğrayan kadın resmen ölümden döndü! Dehşet anları kamerada         
13:23
İstanbul için asıl kış şimdi başlıyor! 16 Şubat Salı günü kar yağışı bekleniyor İstanbul için asıl kış şimdi başlıyor! 16 Şubat Salı günü kar yağışı bekleniyor         
13:11
Ünlü gazeteci yazdı, bu diyalog İmamoğlu'nu zora sokacak: Cumhurbaşkanı'nı değiştiririz Ünlü gazeteci yazdı, bu diyalog İmamoğlu'nu zora sokacak: Cumhurbaşkanı'nı değiştiririz         
12:05
Karşı komşusu, 9 yıldır dehşeti yaşatıyor: Bıçakla saldırdı, kardeşini öldürmekle tehdit etti Karşı komşusu, 9 yıldır dehşeti yaşatıyor: Bıçakla saldırdı, kardeşini öldürmekle tehdit etti         
11:46
2021 Ocak ayında en çok indirilen PlayStation oyunları: CoD Black Ops War lider durumda 2021 Ocak ayında en çok indirilen PlayStation oyunları: CoD Black Ops War lider durumda         
11:40
Alaattin Çakıcı'dan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu'ya destek: Lütfen, sakın istifa etmeyiniz Alaattin Çakıcı'dan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu'ya destek: Lütfen, sakın istifa etmeyiniz         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2021 17:20:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokak hayvanlarına sıcak yuva - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei