Son Dakika Haberleri: Sokak Hayvanlarına Sıcak Yuva ve Mama

Sokak Hayvanlarına Sıcak Yuva ve Mama

51 dakika önce

AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları üyeleri, soğuk hava koşullarından etkilenen kedi, köpek ve kuşlar için yuvalar yaptı.

Sokak Hayvanlarına Sıcak Yuva ve Mama, System.String[]
AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları üyeleri, soğuk hava koşullarından etkilenen kedi, köpek ve kuşlar için yuvalar yaptı.

Çeşitli ebatlarda, suntadan yapılan yuvalar, Hürriyet, Beşiktaş, Ertuğrul, Bahçelievler mahalleleri ile Tevfikbey Caddesi'ne sokak hayvanlarının ulaşabileceği yerlere bırakıldı.

AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman, sokak hayvanları ve kuşlar için kış aylarının zorlu geçtiğini söyledi.

Çocuklara hayvan ve doğa sevgisini aktarılması gerektiğini belirten Karaman, şunları kaydetti:

"Bu tür etkinliklerin belirli günlerde değil sürekli yapılması gerekiyor. Sokak hayvanlarına yönelik farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Sokak hayvanlarının yanında olmanın, onları sevmenin aynı zamanda sosyal sorumluluk olduğunu dile getirmeye çalışıyoruz. Hayvanları korumak sadece görev değil inancımızın, insanlığımızın da gereğidir. Onlar bizlere Allah'ın bir emanetidir. Çocuklarımıza hayvan ve doğa sevgisi kazandırmalıyız. Hayvanları koruyalım derken aklımıza sadece kedi, köpek gibi hayvanlar gelmemeli, bunlarla sınırlı kalmamalıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:53 Kaynak: AA

Karaman, Bilecik, Güncel
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