SOKAK HAYVANLARINA ŞİDDETİ ÖNLENEMİYOR - Son Dakika

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan A.K.'nin (18), yaklaşık bir yıldır sokak hayvanlarına uyguladığı şiddet, defalarca güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşananlara tepkili olan hayvanseverler, şiddet olayları için birçok kez yargıya başvurdu. Ancak, cezai ehliyeti olmayan A.K.'nin sokak hayvanlarına şiddeti bir türlü önlenemiyor.

Akli dengesi yerinde olmayan A.K.'nin kedi ve köpeklere uyguladığı şiddet, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, köpeklere kedileri öldürttüğü ve işkencede bulunduğu görülen A.K.'ye, ilçe halkı tepkili. Cezai ehliyeti bulunmayan A.K.?nin davranışları engellenemiyor. Yaşananlara tepkili olan hayvanseverler, sokaktaki kedi ve köpeklere yönelik kötü alışkanlıklarından vazgeçmeyen A.K.'nin, devlet tarafından koruma altına alınmasını istiyor.

Edremit Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Sorumlusu Ceyda Uzunkaya, A.K.?nin tavırlarını 11 ay önce tespit ettiklerini söyleyerek, 'Bu süreçte A.K. vakasıyla ilgili birçok ihbar aldık. Birçok kamera kaydı ortaya çıktı. Bu vahşeti köpeklere işletiyor gibi görünse de kendisi de devam ediyor. Kedilere işkence yapıyor. Birçok kez şikayetçi olduk, 11 aydır mücadele veriyoruz. Akli dengesi yerinde değil, raporu var. Cezai ehliyeti olmadığı için adliyede gerekçeli karar çıksa da gözetim altında belirli süre kalıyor, tekrardan dışarı salınıyor. Aile görevini yerine getirmiyorsa, bu çocuğun vasiliği bu aileden alınsın. Devlet gözetimi altında bir insan hakkı olan tedavi hakkının yerine getirilmesini istiyoruz dedi.

'İLAÇLARIYLA İLGİLİ KONU ARAŞTIRILSIN'

Sahibi olduğu köpeğin A.K. tarafından öldürüldüğünü ileri süren Sağlık Eğitimcisi ve Veteriner Teknisyeni Gülten Altay ise, 'Bununla ilgili şu anda süren bir davamız var. En son davada gözetim kararı alındı ancak avukatı karara itiraz ettiği için şu anda bir üst mahkemeye sevk edilmiş durumda. Sonucu bekliyoruz. Sağlık eğitimcisi olduğum için A.K.'nin kullanmak zorunda olduğu ilaçların içeriği hakkında bilgim var. Bu ilaçları düzenli olarak kullansa bu kadar saldırgan olmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla ailenin bu ilaçları ya düzenli vermediğini ya da hiç kullanmadığını düşünüyorum. Bu konunun da araştırılması gerekiyor' diye konuştu.

'AİLE HAKKINDA DA ŞİKAYETTE BULUNDUK'

Avukat Deniz Taşaltı da devam eden dava süreciyle ilgili bilgi vererek, 'A.K., akıl sağlığı yerinde olmadığı, cezai ehliyeti olmadığı için savcılık aşamasında, soruşturma aşamasında en fazla 3 haftalık bir süreyle gözetim altında tutulabiliyor. Ondan sonra salınıyor. Şu an elimiz kolumuz bağlanmış durumda maalesef. Bu dosyalardaki kararlar kesinleşene kadar ailenin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Ailenin, aile hukukunun kendisine getirdiği yükümlülükler çerçevesinde bu çocuğun dışarı çıkmasını engellemesi gerekiyor. Dışarı çıksa bile hem kendisine, hem çevresindeki insanlara, hem de sokak hayvanlarına şiddet uygulamayacak şekilde gözetim altında bulundurulmalı. Biz bu nedenle aile hakkında da şikayette bulunduk diye konuştu.