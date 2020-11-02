Sokak hayvanlarına tam teşekküllü rehabilitasyon merkezi - Son Dakika

Konyaaltı'nda sahipsiz, bakıma muhtaç, yaşlı ve hasta sokak hayvanlarına tam teşekküllü rehabilitasyon merkezinde hizmet veriliyor.

Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki sahipsiz, bakıma muhtaç, yaşlı ve hasta sokak hayvanları Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ediliyor, sıcak bir yuva buluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, hayvanların hayatın bir parçası olduğunu belirtti.

Hayvan barınağında her türlü tedavi ve kısırlaştırma işlemi yaptıklarını kaydeden Esen, şunları ifade etti:

"Geçen 9 ayda 898 köpek ve 762 kediyi kısırlaştırdık. Bu süre içerisinde 754 köpek ve 578 kediyi de işaretleyerek kayıt altına aldık. 214 köpeğe ve 101 kediye karma, bin 102 köpeğe ve 750 kediye ise kuduz aşısı yaptık. Onlar, hayatımızdan çıkaramayacağız varlıklar. Çeşitli nedenlerle bakıma muhtaç sokak köpek ve kedilerinin bakım ile tedavilerini hayvan barınağımızda sürdürüyoruz. Onlardan ilgi ve sevgimizi eksik etmiyoruz."

Esen, hayvan barınağında misafir olan hayvanların, uygun şartları taşıyan hayvanseverler tarafından sahiplendirilmesi çalışmalarına ise pandemi nedeniyle ara verdiklerini, süreç öncesi yılın ilk altı ayında yaklaşık 94 köpek ve 161 kediyi sahiplendirdiklerini kaydetti.