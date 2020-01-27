Sokak hayvanlarına tarihi Safranbolu konağı görünümünde barınak - Son Dakika

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde, belediye tarafından kedi ve köpekler için tarihi Safranbolu konağı görünümünde evler yaptırıldı.

Safranbolu Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan sokak hayvanlarına sahip çıkmak adına yaptığı çalışmalar kapsamında, Fen İşleri Müdürlüğü marangozhanesinde ilçenin mimarisine uygun tarihi ev görünümlü portatif barınaklar hazırladı.

Kentin çeşitli noktalarına konulan ve içine vatandaşlar tarafından yiyecek ve su bırakılan barınaklar, sokak hayvanlarının yeni evi oldu.

Sokaklardaki sahipsiz hayvanların güven içinde yaşamalarının sağlandığı uygulamaya hayvan severler de tam destek verdi.

Belediye Başkan 1. Vekili Onur Varlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye marangozhanesinde yapılan kedi ve köpek evlerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallere yerleştirildiğini söyledi.

Doğadaki her canlının yaşama hakkı olduğunu belirten Varlı, "Sokak hayvanlarının yaşam hakkına değer veriyoruz. İnsan sevgisi kadar, hayvan sevgisini de önemsiyoruz. Bu kapsamda arkadaşlarımız tarafından belirlenen mahallelere ve vatandaşların talepleri doğrultusunda kedi ve köpek evlerini insanlarımızı da rahatsız etmeyecek şekilde yerleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.