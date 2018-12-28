Sokak Hayvanlarına Yiyecek Bırakıldı

Sorgun Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına yiyecek bıraktı.

Sorgun Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına yiyecek bıraktı.





Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, insanların böyle havalarda yaban hayatını da düşünmeleri, sokak hayvanlarına destek olmaları gerektiğini söyledi.



Belediye olarak sokak hayvanları için zaman zaman değişik yerlere yiyecek bıraktıkları bilgisini veren Gürbüz, "Yoğun kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına belirli bölgelerde yiyecek bırakıyoruz. Bunu zaman zaman yapıyoruz ancak yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bırakma ve besleme işini daha sık yapmaya başladık. Bu konuda halkımızı da duyarlı olmaya davet ediyoruz. Tüm canlıların yaşama hakkı olduğunu unutmadan, kış mevsimi sokak hayvanları için kolaylaştırmalıyız." dedi.

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