Son Dakika Haberleri: Sokak Hayvanlarına Yiyecek Bırakıldı

Sokak Hayvanlarına Yiyecek Bırakıldı

6 dakika önce

Sorgun Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına yiyecek bıraktı.

Sokak Hayvanlarına Yiyecek Bırakıldı, System.String[]
Sorgun Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına yiyecek bıraktı.


Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, insanların böyle havalarda yaban hayatını da düşünmeleri, sokak hayvanlarına destek olmaları gerektiğini söyledi.

Belediye olarak sokak hayvanları için zaman zaman değişik yerlere yiyecek bıraktıkları bilgisini veren Gürbüz, "Yoğun kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına belirli bölgelerde yiyecek bırakıyoruz. Bunu zaman zaman yapıyoruz ancak yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bırakma ve besleme işini daha sık yapmaya başladık. Bu konuda halkımızı da duyarlı olmaya davet ediyoruz. Tüm canlıların yaşama hakkı olduğunu unutmadan, kış mevsimi sokak hayvanları için kolaylaştırmalıyız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:36 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Suriye Ordusu, YPG'den Boşalan Münbiç'e Girip Bayrak Diktiğini Duyurdu Beşiktaş, Fikret Orman'ın CHP'den Aday Olacağı Yönündeki İddiaları Yalanladı

Türk Tekstil Sektöründe İlk İhracat Yapan Firmaydı! Asırlık Giyim Devi Karaca Konkordato Talep Etti Meral Akşener'in, Abdullah Gül İddiası Gündeme Bomba Gibi Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 12:42:47. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokak Hayvanlarına Yiyecek Bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]