Sokak Hayvanlarına Yiyecek Bırakıldı

Hakkari'de sokak hayvanları için yem bırakıldı.

Hakkari'de sokak hayvanları için yem bırakıldı.



Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi çalışanları ile Hayvan Hakları Koruma (HAYTAP) gönüllüleri, kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki çöplük mevkisinde dışarıda kalmış başı boş sokak köpekleri ve yavru köpekleri için yem bıraktı.



Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar yaptığı açıklamada, belediye ve HAYTAP gönüllüleri yağışlı ve karlı günlerde sokak hayvanları ve yaban hayvanlar için yemleme çalışmalarını yaptıklarını söyledi.



Canlıların karınlarını doyurabilmesi için çalışmaların olumsuz hava koşulları etkili olduğu süre boyunca devam edeceğini belirten, Kanar,"Özellikle böyle soğuk karlı günlerde topladığımız yemek atıkları ile hayvan mamalarını, doğaya bırakıyoruz." dedi.



Olumsuz hava şartlarında hayvanların yiyecek bulmada sıkıntı yaşadığını ifade eden HAYTAP Hakkari Şubesi gönüllüsü Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi, de gönüllü olarak sokak hayvanlarına yem bulma ve verme çalışmalarına destek verdiklerini dile getirdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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