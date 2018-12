Sokak Hayvanlarına Yiyecek Takviyesi

Tekirdağ Ergene Belediyesi soğuk kış günlerinde sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara yiyecek takviyesinde bulundu.

Tekirdağ Ergene Belediyesi soğuk kış günlerinde sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara yiyecek takviyesinde bulundu. İlçenin farklı beslenme noktalarına ulaşan Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı olan ekipler can dostlarına mama desteği sağladı.



Ergene Belediyesi, kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını unutmayarak, ilçenin muhtelif yerlerine yem ve su bırakma çalışmalarına devam ediyor. Ergene ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına Ergene Belediyesi sahip çıkarken, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, zabıta ekipleri, temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, Ergene Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden almış oldukları mamaları ilçenin farkı beslenme noktalarına can dostları için bıraktı.



Konuyla ilgili Ergene Belediyesinden yapılan açıklamada, "Kış günlerinde yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan sahipsiz sokak hayvanları için belediyemiz tarafından kuru mama desteğinde bulunuyoruz. Düzenli olarak belediyemiz tarafından mama kaplarının temizliği yapılırken, her canlının yaşama hakkına sahip olduğu anlayışını benimseyerek sokak hayvanlarımıza destek oluyoruz. Sokak hayvanlarına ayda toplam 4,5 ton kuru mama takviyesi de yine belediyemiz tarafından yapılıyor. Bölgemizin etrafında bulunan sahipsiz can dostlarımızın sahibi olmaya onlara sahip çıkmaya devam ediyoruz, bu doğa bu dünya hepimizin" denildi. - TEKİRDAĞ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

