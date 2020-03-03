Sokak hayvanlarına ziyaretler sürüyor - Son Dakika
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Sokak hayvanlarına ziyaretler sürüyor

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi birbirinden değerli ziyaretçilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

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DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi birbirinden değerli ziyaretçilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.


Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sorumluluğu altında Kurtsuyu Mevkiinde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi bu kez Azmimilli Ortaokulu öğrencilerini misafir etti. Veterinerlik ve sokak hayvanlarının bakımı, yaşam alanları hakkında yetkililerden bilgi alan hayvan sever öğrenciler tesisi büyük bir ilgiyle inceledi. Tesisin ortak kullanım alanının ağaçlanması amacıyla örnek bir çalışmaya da imza atan orta okul öğrencileri önce barınak alanını gezerek daha sonra yanlarında getirdikleri fidanları toprakla buluşturdu. Veteriner İşleri Müdürü Nurettin Özcan da okul yöneticilerine teşekkürlerini ileterek özellikle çocukların ziyaretlerinin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:56 Kaynak: İHA
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