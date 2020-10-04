DHA YURT BÜLTENİ -8 - Son Dakika

'Sokak hayvanlarını aşılayamazsak insan sağlığını koruyamayız' (2)

SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİLER

Adana Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Nihat Köse, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde farkındalık yaratılması için besleme etkinliği düzenledi. Köse, ailesi ve hayvanseverler, kentteki veteriner hekimlerden alınan 400 kilo kedi-köpek mamasıyla Seyhan Baraj Gölü çevresindeki sokak hayvanlarını besledi. Hayvanların beslenseler bile sevgi ve ilgiye aç olduklarını kaydeden Başkan Köse, "Sokak hayvanlarını beslemek belediyelerin yasal görevidir. Sadece 4 Ekim'de hayvanları sevip beslemek yerine her gün onları sevmeye ve beslemeye devam edilmelidir" dedi.Etkinliğe katılan, Nihat Köse'nin kızı Edasu Köse (13) ise vatandaşlara çağrıda bulunarak, evlerinin önüne bir kap su ve mama bırakmalarını istedi.