Sokak hayvanlarını aşılayan veterinerin darbedildiği iddia edildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da bir veteriner hekimin, sokak hayvanlarını aşıladığı sırada bir grubun saldırısına uğrayarak darbedildiği öne sürüldü.

Viranşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli veteriner hekim İsa Sayım, ilçe kırsalındaki Büyük Görümlü Mahallesi'ndeki sokak hayvanlarını aşılamak için görevlendirildi.

Mahallede çalışma yapan Sayım, iddiaya göre, çevredeki bir grup tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenle darbedildi.

Olay yerine çağrılan ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Sayım, tedavi altına alındı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler oluşan Sayım, 3 gün iş göremezlik raporu aldıktan sonra gruptan şikayetçi oldu.

"Hukuki süreç başlatıldı"

Şanlıurfa Veteriner Hekimleri Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada ise olaydan duyulan üzüntü aktarıldı.

Hayvan sağlığı için çalışanlarının her tür bulaşıcı hastalık riskini göğüsleyerek görevini yapma gayretinde olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meslektaşımıza geçmiş olsun diyor ve acil şifalar diliyoruz. Yapılan bu saldırıyı nefretle kınıyor ve bu konuda yasal önlem alınması çağrımızı yineliyoruz. Saldırıyı düzenleyen şüphelilere karşı hukuki süreç başlatıldı. Veteriner hekimlerin sağlıkta şiddet yasası kapsamı içinde olmasını istiyoruz."