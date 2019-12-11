Sokak hayvanlarını 'askıda mama' uygulamasıyla besliyor - Son Dakika
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Sokak hayvanlarını 'askıda mama' uygulamasıyla besliyor

6 saat önce

İZMİT'te, petshop sahibi Hatice Maide Saltat (27), ekmek fırınlarında gördüğü 'askıda ekmek' uygulamasından esinlenerek, 'askıda mama' uygulaması başlattı.

Sokak hayvanlarını 'askıda mama' uygulamasıyla besliyor, System.String[]

İZMİT'te, petshop sahibi Hatice Maide Saltat (27), ekmek fırınlarında gördüğü 'askıda ekmek' uygulamasından esinlenerek, 'askıda mama' uygulaması başlattı. Toplanan mamaların kentin 30 farklı noktasındaki sokak hayvanlarına ulaştığını belirten Saltat, hedeflerinin kent merkezinde bulunan bütün sokak hayvanlarına ulaşmak olduğunu söyledi.

İzmit Bakırcılar Çarşısı'nda bulunan petshop, soğuk kış günlerinde yiyecek bulamayan sokak hayvanları için, genellikle ekmek fırınlarında kullanılan askıda ekmek uygulamasının bir benzeri olan askıda mama uygulamasını başlattı. Müşterilerinin petshop'a gelerek en az 2 lira değerinde mama ücreti bırakıp gittiklerini, kendilerinin de bağışlanan mamaları sokak hayvanlarına ulaştırdıklarını anlatan Hatice Maide Saltat, uygulama sayesinde birçok sokak hayvanını doyurduklarını belirtti.

Amaçlarının sokakta zor şartlar altında yaşamaya çalışan sokak hayvanlarının hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu aktaran Hatice Maide Saltat, "Soğuk havada sokak hayvanlarına ulaşabilmek için bu paketleri yapmaya karar verdik. Müşterilerimiz dükkanımıza geldiği zaman askıda mamaya para bırakabiliyorlar. Biriken paralarla sokak hayvanları için özel mamalar temin ediyoruz. Bunları paketleyip, dağıtım noktalarına gönderiyoruz" dedi.

'ÇOK OLUMLU TEPKİLER ALDIK, MUTLUYUZ'

Kentin birçok noktasındaki sokak hayvanlarına ulaştıklarını söyleyen Hatice Maide Saltat, "Genelde fırınlarda askıda ekmek uygulaması görmeye alışkınız, bu da onun değişik bir versiyonu olan, askıda mama uygulaması Şu an aylık 100 mamayı sokak hayvanlarına ulaştırabiliyoruz. Bu sayının daha fazla artmasını istiyoruz. Umarım bütün sokak hayvanlarına ulaşabiliriz. Çok olumlu tepkiler aldık ve mutluyuz" diye konuştu.


Hatice Çarpar, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:02 Kaynak: DHA
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