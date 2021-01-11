Sokak hayvanlarını besleme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde, sokak hayvanlarını beslemeye devam ediyor.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatler arasında, kırsalda ve kent merkezinde yaşayan sokak hayvanlarını besleme çalışmaları sürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Müdürlüğü ekipleri ve bazı hayvanseverler tarafından; kedi, köpek ve kuşlar olmak üzere birçok hayvana mama verildi. - ESKİŞEHİR