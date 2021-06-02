Sokak hayvanlarını besleme oranı yüzde 47 düştü; öğrenciler marketlere mama dağıttı - Son Dakika

Yaptıkları araştırmada pandemi nedeniyle sokak hayvanlarının beslenmesinde yüzde 47'lik bir azalma gören öğrenciler, farkındalık yaratmak için tasarladıkları 'Pandemide ama demeyelim mama verelim' broşürlerinin üzerine yapıştırdıkları mama poşetlerini mahalle bakkalları ve marketlerine dağıttı.

Pandemi ile birlikte vatandaşlar, sokak hayvanlarında virüs olabileceği korkusu nedeniyle onları beslemekten de çekindi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde eğitim gören öğrenciler ise konuyu bir araştırma ile inceledi. Öğrencilerin, öğretmenleri Dr. Öğr. Üyesi Emel Tozlu Öztay'ın koordinatörlüğünde yürüttükleri ve üniversite öğrencilerini ele alarak yaptıkları anket sonucuna göre sokak hayvanlarını besleme oranında yüzde 47'lik bir azalma yaşandı. Bunun üzerine öğrenciler, farkındalık yaratmak için 'Pandemide ama demeyelim mama verelim' sloganı ile tasarladıkları broşürlere mama doldurdukları küçük poşetleri yapıştırarak pilot bölge olarak seçtikleri mahallelerin bakkal ve marketlerine dağıtmaya başladı. Proje kapsamında, bakkal veya markete giden vatandaşlar alışverişlerini yaptıktan sonra ücretsiz bir şekilde o mamalardan alıp sokak hayvanlarını besleyebilecek.

"SADECE MUTLULUK BULAŞICIDIR"

Yaptıkları çalışma ile ilgili bilgi veren Öztay, "Öğrencilerimizin kampanyası, bir araştırma süreciyle başladı. Biz üniversite öğrencileri üzerinde bir anket çalışması gerçekleştirdik. Evet, pandemi döneminde sokak hayvanlarına destek vermek istiyorlar fakat bu süreçte nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. Çeşitli yemek artıklarının, kışın sokağa bırakılması kabul edilebilir ama yazın bunu yapınca bozulma riski de yüksek olduğu için belli sıkıntılar yaşanabilir. Biz de elde etmiş olduğumuz verilerde yola çıkarak, bu soruna nasıl çözüm ararız diye düşündük. Öğrencilerimizin geliştirmiş olduğu projede, almış oldukları mama bağışlarını, küçük paketler halinde marketlere ve bakkallara dağıtarak küçük dostlarımıza sürdürülebilir bir şekilde destek olmayı hedefledik" diye konuştu.

Öztay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemi döneminde dışarı çıkmak belki biraz zor ama sistematik bir şekilde, pilot bölge olarak seçtiğimiz Avcılar, Parseller'den başladık. İnşallah bundan sonraki süreçte de İstanbul'un hatta Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bu kampanyanın sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesini isteyenler bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler."

SOKAK HAYVANLARINI BESLEME YÜZDE 47 ORANINDA DÜŞTÜ

Anket çalışması sonuçlarına göre pandemi sürecinde sokak hayvanlarını besleme oranının yüzde 47 oranında düşüş gösterdiğini ifade eden Ecem Aslan, "Sokak hayvanlarının virüs taşıma olasılığı nedeniyle insanlar, hayvanlara yaklaşmaktan korkuyorlar. Biz de bu projede, sadece mutluluğun bulaşıcı olduğunu ve sokak hayvanlarının aç kalmaması gerektiğini hatırlatmak istedik. Bu seferlik mamalarını biz temin ettik, umarız bir sonraki sefere de vatandaşlarımız sokak hayvanlarını unutmaz ve onları beslemeye devam ederler" dedi.

Celal Can Ustabaş ise, "Biz Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Öğrencileri olarak yapmış olduğumuz bu projede, pandemide toplumda var olan bir problemi bulmaya odaklandık. Yardıma en çok muhtaç olanların da hayvanlar olduğunu gözlemledik. Bu yüzden de mama dağıtmak üzere bir proje için çalışmaya başladık. Yaptığımız anket çalışmaları sonucunda büyük oranda hayvanların beslenemediğinin farkına vardık. Sosyal bilinci arttırmak için, kendilerine yiyecek almak için bakkal ve marketlere giden insanlara hayvanların da aç olduğunu anımsatıp, onları beslemelerini sağlamak istedik" diye konuştu.

ESNAF DA DESTEK OLDU

Avcılar'da bakkal işleten Engincan Ağrıç, "Sokak hayvanları için yapılan bu projenin fayda ve güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden biz de destek olmak istedik. Arkadaşlara herkes adına teşekkür ediyorum" dedi.

Diğer bakkal işletmecisi Melik Ateş ise "Bu projeye biz de destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu mamaları genelde müşterilerimizin 7-15 yaş kısmına vermeye çalışıyoruz ki bir alışkanlık kazansınlar" ifadelerini kullandı.