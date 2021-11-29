Üye Girişi
Sokak hayvanlarını beslemek için "Empati" karavanıyla 15 il dolaştı - Son Dakika

Sokak hayvanlarını beslemek için "Empati" karavanıyla 15 il dolaştı

29.11.2021 11:14
Sokak hayvanlarını beslemek için "Empati" karavanıyla 15 il dolaştı

Kocaeli ve Almanya'da geri dönüşüm fabrikası bulunan hayvansever iş insanı Murat İlgar, sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunmak için karavanıyla çıktığı Türkiye turuna devam ediyor.

Kocaeli ve Almanya'da geri dönüşüm fabrikası bulunan hayvansever iş insanı Murat İlgar, sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunmak için karavanıyla çıktığı Türkiye turuna devam ediyor.

Bakıma muhtaç durumdaki sokak hayvanlarına destek olmak için karavan yaptıran İlgar, "Empati" ismini verdiği aracıyla 2 Eylül'de Kocaeli'den yola çıktı.

Kilometrelerce yol katederek farklı coğrafyalardaki şehirlere giden İlgar, hayvanseverlerle irtibat kurarak buralardaki sokak hayvanlarına aracına yüklediği mamaları dağıtıyor.

Şimdiye kadar İstanbul, Ankara, Erzurum, Adana, Rize ve Kars'ın da aralarında olduğu 15 şehirde sokak hayvanlarını besleyen İlgar, Ege ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı kentlere de giderek turunu tamamlayacak.

"Dostlarımıza sahip çıkmamız lazım"

Kocaeli Üniversitesi Doğa ve Hayvan Dostları Kulübü ile Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği gönüllüsü olan İlgar, AA muhabirine, 7 kedi ve 9 köpeği olduğunu, hayvan sevgisinin ailesinden kendisine geçtiğini anlattı.

Türkiye'nin her kentinde sahipsiz sokak hayvanları bulunduğunu aktaran İlgar, onlara severek yardım ettiğini dile getirdi.

İlgar, gönüllülerin hayvanların beslenmesine ve tedavisine yardımcı olduğunu, onların bu durumunu görüp sorunları duyurmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Duyarlı belediye başkanları ve idareciler, sokak hayvanlarıyla ilgileniyor. Bu canlar dostumuz ve arkadaşımız, onlara sahip çıkmamız lazım. Projemiz yurt dışından da ilgi gördü. Amacım, karavanla bir günde birkaç bölgeye ulaşmaktı. Bundan sonraki istikametimiz, Ege ve Güneydoğu Anadolu olacak. Gönüllü insanların sıkıntılarını yansıtmak da istiyoruz. Gerçekten zor durumda olan gönüllü insanlar var."

"Lütfen siz de bir cana sahip çıkın"

Sokak hayvanlarının sevilmekten başka bir şey istemediğini dile getiren Murat İlgar, besleme yaptığı kentlerde bunu gördüğünü söyledi.

İlgar, gönüllülerle iletişime geçerek ihtiyaca göre il bazında 150-300 kilogram mama dağıttığını belirterek, "Zamanımı sokak hayvanlarına harcamak beni mutlu ediyor. Besleme yaptığımızda o hayvanların yanıma gelmesi, sarılması, bakışları beni mutlu ediyor. İnanın imkanım olsa alıp hepsini götüreceğim." diye konuştu.

Bu projeyle bir misyon yüklendiğini hissettiğini dile getiren İlgar, şöyle devam etti:

"Hem Kocaeli hem de Almanya'da yoğun çalışıyorum, bu canlarla ilgilenmek beni rahatlatıyor, bunlardan aldığım sevgi beni başka yere götürüyor. İş insanlarına seslenmek istiyorum; lütfen siz de bir cana, bu işe gönül verenlere sahip çıkın. Bir iş yerinin bir paket mama vermesi, onları etkilemez. Bir paket mama da olsa bu canlara destek olun."

İlgar, istenmeyen sokak hayvanlarının dağlık alanlara bırakılmasının yanlış olduğunu vurgulayarak, insanlara duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Sokak hayvanlarını beslemek için Empati karavanıyla 15 il dolaştı
Sokak hayvanlarını beslemek için Empati karavanıyla 15 il dolaştı
Sokak hayvanlarını beslemek için Empati karavanıyla 15 il dolaştı
Sokak hayvanlarını beslemek için Empati karavanıyla 15 il dolaştı
Sokak hayvanlarını beslemek için Empati karavanıyla 15 il dolaştı

geri dönüşüm, Türkiye, Almanya, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokak hayvanlarını beslemek için 'Empati' karavanıyla 15 il dolaştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı 12:20 Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı 12:01 Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti! 11:54 Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti!
Kaçan kedisini yakalamak isteyen genç doktor, 5. kattan düşüp öldü 10:37 Kaçan kedisini yakalamak isteyen genç doktor, 5. kattan düşüp öldü Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde 10:08 Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı! 09:20 Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı!
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu 08:48 MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! 08:32 MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!

Son Dakika Haberleri
12:20 Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı
12:12 Kadın yolcu ile taksicinin para tartışması!
12:06 Sıfır otomobile bir ayda üçüncü zam geldi, fırsatçılar harekete geçti!
12:03 Dede ile torun arasındaki para kavgası kanlı bitti!
11:56 Sezai Temelli'den üniversite öğrencilerine "Öcalan'ın tezlerini mutlaka okumalısınız" dedi!
11:55 Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!
11:55 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler
11:53 Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti!
11:46 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:37 Genç doktorun feci sonu! Balkona kaçan kedisini kurtarmak istedi!
MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor         
12:29
Kadın yolcu ile taksicinin para tartışması! Kadın yolcu ile taksicinin para tartışması!         
12:13
Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı! Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!         
11:56
Dövizle borçlananlara uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun Dövizle borçlananlara uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun         
10:40
Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı         
10:17
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar         
09:06
Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!         
08:33
Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti         
08:00
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı         
23:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti         
22:47
Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak         
22:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi         
22:10
Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti         
18:47
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 12:33:26. #1.11#
SON DAKİKA: Sokak hayvanlarını beslemek için "Empati" karavanıyla 15 il dolaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement