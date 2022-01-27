Sokak hayvanlarını besleyen hostes, kendisine engel olan adama isyan etti - Son Dakika

THY Uçuş Eğitim Merkezi Sedat Şekerci Kampüsü'nde kötü hava şartlarında hayatta kalmaya çalışan sokak hayvanlarını beslemek isteyen emekli hostes Nur Avcu, kötü bir sürprizle karşılaştı.

MAMALARI TOPLARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Hayvanlar için koyduğu mamaların toplandığını söyleyen Avcı, o anları ve engel olmak isteyen kişiyi kayda aldı. Pazarlama Müdürü Emre Aslanbey'in kapının dışında yaptığı beslemeyi engellediğini söyleyen Avcı, "Her yere yayacağım, yaptıklarıma pişman olacakmışım. Yaptığım beslemeye engel olmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

TEPKİ GÖSTERDİ

Mamaları topladığı görülen şahsın ise kendisini çeken Avcı'nın üzerine yürüdüğü görülüyor.