Sokak hayvanlarını besleyen kadını darbettikleri öne sürülen çift yargılanıyor - Son Dakika

Eskişehir'de sokak hayvanlarını beslediği sırada bir kadını darbettikleri ileri sürülen çiftin yargılanmasına başlandı.

8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar S.B. ve eşi A.B, darbedildiği iddia edilen Aysun Korkar, dosyada mağdur olarak yer alan oğlu Arda Şenel ve Beyza Yerlikaya ile taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık S.B, hakkındaki suçlamaları reddederek, şunları anlattı:

"Olay tarihinde evimdeydim. Müştekiler geldi. Sokak köpeklerine tavuk kemikleri attılar ve attıkları yer benim evimin bahçe kısmıdır. Çocuklarımız burada oyun oynar. Yiyecek artıkları etrafı pisletir ve koku yapar. Bu nedenle kendilerini uyardım. Komşularımız da bu duruma karşı çıktı. Onlar da uyardılar. Aysun Hanım, 'İstediğim yere istediğimi atarım.' şeklinde sözlerle karşı çıktı, 'Siz kim oluyorsunuz?' dedi. Bana saldırdı, hakaret içeren sözler sarf etti. Benim kolumdan tuttu. Ben kesinlikle ona vurmadım."

Aysun Korkar ise sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Hayvanları beslemek için tavuk kemiği ve hazır köpek mamasıyla olay yerine gittiklerini belirten Korkar, "S.B. köpekleri taşladı, 'Siz gittikten sonra köpekleri zehirleyeceğim.' dedi. 'Hayvanlara nasıl taş atarsın?' dediğimde elindeki taşla bana vurdu, yere düştüm. Geçici körlük yaşadım." ifadelerini kullandı.

Arda Şenel ve Beyza Yerlikaya'nın yanı sıra tanıkları da dinleyen mahkemenin hakimi, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adliyeden ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulunan Aysun Korkar, sanıkların hak ettikleri cezayı alması için hukuki mücadeleyi sürdürdüğünü söyledi.

Çenesinin kırıldığını dile getiren Korkar, "Ben ilk değilim, belki son da olmayabilirim. Benden sonra insanlık vazifesini yerine getirmek isteyen arkadaşlarım sokaktaki hayvanları beslemeye çalışırken aynı duruma maruz kalmasınlar diye sonuna kadar uğraşacağım." diye konuştu.

Olay

Aysun Korkar, geçen haziran ayında sokak hayvanlarını beslemek için oğlu ve arkadaşıyla Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Akpınar Mahallesi'ne gitmişti. Mahalleden bazı kişilerle aralarında tartışma çıkan hayvanseverlerden Korkar'ın çenesinde kırık oluşmuştu. Darp iddiasıyla gözaltına alınan S.B, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. S.B. hakkında "kasten yaralama ve tehdit", eşi A.B. için de "tehdit ve hakaret" suçlarından dava açılmıştı.

İddianamede, S.B'nin 5 yıla kadar hapsinin yanı sıra Aysun Korkar'ın çenesindeki kırıklar nedeniyle verilecek cezanın yarı oranında artırılması, A.B'nin ise 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.