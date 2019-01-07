Son Dakika Haberleri: Sokak Hayvanlarını Elleriyle Besliyor

Sokak Hayvanlarını Elleriyle Besliyor

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl İlçesinde kış mevsiminin yüzünü göstermesiyle birlikte dağda ve köy yollarında yiyecek bulamayan sokak hayvanlarının imdadına yetişen İnegöllü hayvan sever Ömer Solak(59), onları etle besliyor.

Sokak Hayvanlarını Elleriyle Besliyor, System.String[]
Bursa'nın İnegöl İlçesinde kış mevsiminin yüzünü göstermesiyle birlikte dağda ve köy yollarında yiyecek bulamayan sokak hayvanlarının imdadına yetişen İnegöllü hayvan sever Ömer Solak(59), onları etle besliyor.

İnegöllü Emlakçı Ömer Solak, her gün gezerek bulduğu sokak hayvanlarının imdadına koşuyor. Kış mevsiminin etkisini sürdürdüğü şu günlerde, açlıktan ölmelerine razı gelmeyen hayvan sever, doğa hayvanlarını elleriyle besliyor.
İnegöl'ün çeşitli köy ve dağlık alanlarına aracıyla giden Ömer Solak, aracının bagajındaki kilolarca etleri sahipsiz kedi ve köpeklere ikram ediyor. Hayvan severliği İnegöl'ün sınırlarını aşan adam, İznik ve Yenişenir ilçelerine giderek sokak hayvanlarının yardımına koşuyor. Hayvanları elleriyle beslediği görüntüleri sosyal medyasında paylaşan Solak, herkesi sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmaları konusunda da uyarıyor. - İnegöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:50 Kaynak: DHA

Bursa, İnegöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mide Küçültme Ameliyatı 2 Çocuk Babasının Sonu Oldu Polis, 3 Yaşındaki Oğlunu Parka Bırakıp Kaçan Anneyi Buldu

Samsun'da, Batan Gemideki Mürettebatın Nefes Kesen Kurtarılma Anı Kamerada! "Namazda Bereket Sporda Hareket Var " Diyen Cemaat, Camide Spor Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 13:12:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokak Hayvanlarını Elleriyle Besliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]