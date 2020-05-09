Sokak hayvanlarını elleriyle besliyor - Son Dakika

Sokak hayvanlarını elleriyle besliyor

Sokak sokak gezerek çöplerde yiyecek arıyor

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklarda kalan hayvanlar zor anlar yaşıyor. Bu hayvanlara gönüllü olarak bakan vatandaşlar alkışı hak ediyor.

Korona virüs salgını dünyayı yakıp kavrulurken bunlara karşı tedbirler devam ediyor. Türkiye'de 23 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde 5. kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında en çok sokaktaki hayvanlar etkileniyor. Bunlara gönüllü olarak sahip çıkan vatandaşlar ise takdir topluyor. İnegöl'de bir Hüseyin Pal isimli vatandaş çöplerde çıkardığı yiyecekler ile kasaplarda aldığı kemiklerle sokak hayvanlarını doyuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Pal şunları söyledi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle en çok sokak hayvanları etkileniyor. Bunlara duyarlı vatandaşlar sahip çıkıyor ama yasak olduğundan dolayı kimse bakamıyor. Ben elimden geldiği kadarıyla onlara sahip çıkmaya çalışıyorum çöplerden bulduğum yiyecekleri, kemikleri onlara vererek hayatta kalmalarını sağlıyorum. Burada yetkililere şunu söylemek istiyorum sokaklara bırakılan mamaları bu hayvanlar yiyemiyor onun et kemik bırakmaları daha güzel olur. Böylelikle hayvanlar sokaklara gelmez ve kimseye de zarar vermez bence diye konuştu.