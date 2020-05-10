Sokak hayvanlarını elleriyle besliyor - Son Dakika

Sokak hayvanlarını elleriyle besliyor
19 dakika önce
Bursa'nın İnegöl İlçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklarda kalan hayvanlar zor anlar yaşarken, Hüseyin Pal isimli vatandaş topladığı yiyeceklerle sokak hayvanlarını besliyor.
Bursa'nın İnegöl İlçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklarda kalan hayvanlar zor anlar yaşarken, Hüseyin Pal isimli vatandaş topladığı yiyeceklerle sokak hayvanlarını besliyor.
Korona virüs salgını dünyayı yakıp kavrulurken bunlara karşı tedbirler devam ediyor. Türkiye'de 23 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde 5. kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında en çok sokaktaki hayvanlar etkileniyor. Hayvanlara gönüllü olarak sahip çıkan vatandaşlar ise takdir topluyor. İnegöl'de bir Hüseyin Pal isimli vatandaş çöplerde çıkardığı yiyecekler ile kasaplarda aldığı kemiklerle sokak hayvanlarını doyuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Pal, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle en çok sokak hayvanları etkileniyor. Bunlara duyarlı vatandaşlar sahip çıkıyor ama yasak olduğundan dolayı kimse bakamıyor. Ben elimden geldiği kadarıyla onlara sahip çıkmaya çalışıyorum çöplerden bulduğum yiyecekleri, kemikleri onlara vererek hayatta kalmalarını sağlıyorum. Burada yetkililere şunu söylemek istiyorum sokaklara bırakılan mamaları bu hayvanlar yiyemiyor onun et kemik bırakmaları daha güzel olur. Böylelikle hayvanlar sokaklara gelmez ve kimseye de zarar vermez bence" diye konuştu. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 12:10 Kaynak: İHA
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