Sokak hayvanlarını mini konserle beslediler - Son Dakika

OSMANİYE'de, ses sanatçısı Figen Genç ve müzisyen Sencan Laçinbala, sokak hayvanlarını müzik eşliğinde besledi.

Osmaniye Katı Atık Bertaraf Tesisleri'ndeki sahipsiz hayvan beslenme ve barınma alanında besleme yapıldı. Ses sanatçısı Figen Genç ve müzisyen Sencan Laçinbala, kuru mamayla besledikleri sokak hayvanları için 45 dakikalık mini bir konser verdi. Köpeklerin özellikle klarnet sesinden çok etkilendiklerini ve sakinleştiklerini gözlemlediğini kaydeden Veteriner Hekim Ali Laçinbala, bayram kısıtlamasında ülke çapında toplam 25 ton mamanın Hayvan Hakları Federsyonu (HAYTAP) temsilcileri tarafından sahipsiz sokak hayvanlarına dağıtıldığını söyledi.