Sokak hayvanlarını öldüreceği yönünde paylaşım yapan kişi gözaltına alındı
6 saat önce
Sokak hayvanlarını öldüreceği yönünde paylaşım yapan kişi yakalandı
Bursa'da sosyal medya hesabından sokak hayvanlarını öldüreceğine yönelik paylaşımda bulunan şüpheli, gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı'nın aktardığına merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde yaşayan H.A, hastalanan bir sokak köpeğinin fotoğrafını, "sokak hayvanlarından rahatsız olduğunu ve hayvanları öldüreceğini" içeren bir notla paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:01
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