Son Dakika Haberleri: Sokak hayvanlarını öldüreceği yönünde paylaşım yapan kişi gözaltına alındı
Son Dakika Dünya Sokak hayvanlarını öldüreceği yönünde paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

Sokak hayvanlarını öldüreceği yönünde paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Sokak hayvanlarını öldüreceği yönünde paylaşım yapan kişi yakalandı

Sokak hayvanlarını öldüreceği yönünde paylaşım yapan kişi gözaltına alındı, System.String[]

Bursa'da sosyal medya hesabından sokak hayvanlarını öldüreceğine yönelik paylaşımda bulunan şüpheli, gözaltına alındı.


Anadolu Ajansı'nın aktardığına merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde yaşayan H.A, hastalanan bir sokak köpeğinin fotoğrafını, "sokak hayvanlarından rahatsız olduğunu ve hayvanları öldüreceğini" içeren bir notla paylaştı.

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Bursa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:01 
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