Sokak hayvanlarını soğuktan korumak için parklara kulübe yerleştirdiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokak hayvanlarını soğuktan korumak için parklara kulübe yerleştirdiler - Son Dakika

Sokak hayvanlarını soğuktan korumak için parklara kulübe yerleştirdiler

6 saat önce

Hatay'ın Antakya ilçesinde anaokulu öğrencileri, sokak hayvanlarını soğuktan korumak için kendi imkanlarıyla yaptıkları kulübeleri parklara yerleştirdi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde anaokulu öğrencileri, sokak hayvanlarını soğuktan korumak için kendi imkanlarıyla yaptıkları kulübeleri parklara yerleştirdi.

Hatay Doğa ve Yaşam Derneği Başkanı Sinem Karaahmetli, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, çocuklara küçük yaşta hayvan sevgisinin aşılanması gerektiğini söyledi.

Öğrencilerin tahta, plastik ve karton kullanarak 60 hayvan kulübesi yaptığını ifade eden Karaahmetli, bunları parklara yerleştireceklerini belirtti.

Karaahmetli, kış aylarında benzer çalışmaların yaygınlaştırılması gerektiğini dile getirdi.

Projeye destek veren öğretmenlerden Birgül Özçelik de hayvan sevgisine sahip çocukların ileride vicdanlı bireyler olacağını kaydetti.

Anaokulu öğrencileri, ellerinde sokak hayvanlarıyla ilgili dövizlerle öğretmen ve ailelerinin yardımıyla kulübeleri parklara yerleştirdi.

Sokak hayvanlarını soğuktan korumak için parklara kulübe yerleştirdiler

Karaahmetli, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı
Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciyi aşağılayan soruyu soran öğretmenle ilgili soruşturma başlattı Meksika'da 11 yaşındaki öğrenci okulu taradı! 2'si öğrenci 3 kişi öldü Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası

Son Dakika Haberleri
03:07 Uyuşturucu satıcısı polisle çatıştı, polis ve 2 şüpheli yaralandı - Son Dakika
03:07 Adana'da 2708 polis ile hava destekli asayiş uygulaması - Son Dakika
03:06 Kahramanmaraş'ta mobilya atölyesinde yangın - Son Dakika
03:05 Lüleburgaz?da silahlı kavga 1?i polis 2 yaralı - Son Dakika
03:03 Ankara emniyet müdürü yılmaz 672 bekçi alınacak - Son Dakika
21:41 Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 03:12:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokak hayvanlarını soğuktan korumak için parklara kulübe yerleştirdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]