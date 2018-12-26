Son Dakika Haberleri: Sokak Hayvanlarını Unutmadılar

Sokak Hayvanlarını Unutmadılar

19 dakika önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde beklenen kar yağışı dün gece saatlerinde etkili olmaya başladı.

Sokak Hayvanlarını Unutmadılar, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde beklenen kar yağışı dün gece saatlerinde etkili olmaya başladı. Kar yağışı sevinç ile karşılanırken, sokak hayvanları için ise tehlike oluşturdu.

Sokakta donma tehlike ile karşı karşıya olan hayvanların yardımına hayvansever vatandaşlar yetişti. Kendi imkanları ile sokak hayvanlarına yiyecek temin eden vatandaşlar, yaşamaları için beslenmeleri gerektiğine dikkat çekti. Hayvanseverler, sokak hayvanlarına herkesin yardım etmesi gerektiğini söyledi. Kar yağışı sonrası mutlu olduğunu dile getiren esnaflar,"Güzel bir duygu çok zamandır beklenen bir şey. Yağmurumuz yok, çoktan beri kurak gidiyor iklim. Karın yağması güzel bir durum, çiftçimiz kar bekliyor yağmur bekliyor. Herkes suya bağlı." dedi.

İnsanların ellerinden geldiği kadar sokak hayvanlarına yardım etmesi gerektiğini ifade eden esnaflar, "İnsanlar mümkün olduğu kadar hayvanları korusunlar, ellerinden gelen yardımları yapsınlar. Biz de burada esnaf olarak yem atıyoruz, köpeklere mama veriyoruz, altlarına karton seriyoruz." şeklinde konuştular. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:47 Kaynak: İHA

Sungurlu, Çorum, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Gece Saatlerinde Başlayan Kar Yağışı Ortaya Kartpostallık Manzaralar Çıkardı İstanbullular Güne Karla Uyandı, Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar 12 Derece Birden Düşecek

Maltepe Belediyesi Çalışanları, Sancaktepe Belediyesi'ne Ait Konteynerleri Çaldı Yeni Yılda Emekliyi 541 TL Zam Bekliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 13:06:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokak Hayvanlarını Unutmadılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]