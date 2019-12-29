Sokak hayvanlarını unutmadılar - Son Dakika
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Sokak hayvanlarını unutmadılar

6 saat önce

Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını soğuk kış günlerinde yalnız bırakmadı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını soğuk kış günlerinde yalnız bırakmadı.


Kışın gelmesiyle birlikte barınma başta olmak üzere yemek bulmakta zorluk yaşayan sokak hayvanları unutulmadı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya 15. Bölge Müdürlüğü Malatya İl Şube Müdürlüğü ekipleri kentin birçok noktasında kedi ve köpekler için mama bıraktı.


Araziler ve ormanlık alanlara da aynı şekilde zaman zaman yem bırakan ekipler, şehir merkezindeki park ve bahçelerde de aynı şekilde yem bırakarak soğukta beslenmekte zorluk çeken sokak hayvanlarının yardımına koştu. Yetkililer, bu konuda vatandaşlarında duyarlı olması gerektiğini belirterek, özellikle bu kış günlerinde sokak hayvanlarının faydalanmaları adına bir kap mamanın sokağa bırakılmasını istediler. - MALATYA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:41 Kaynak: İHA
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