Sokak hayvanlarını unutmadılar - Son Dakika

Düzce'nin Yığılca ilçesinde sokak hayvanları unutulmadı.



AK Parti İlçe Başkanı Dursun Albayrak, İl Genel Meclisi ve Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Yılgın, İl Genel Meclisi üyesi Ramazan Muhterem Baltacı ve Gıda, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Bünyamin Ali ile sokak hayvanlarına mama bıraktı.

Albayrak, yaptığı açıklamada, "Her canlı bizler için değerlidir. AK Parti yönetim kurulu üyelerimiz ve İl Genel Meclisi üyelerimiz ve ilçe tarım müdürümüzle sokak köpeklerimizi aç bırakmıyor ve düzenli olarak besliyoruz." dedi.