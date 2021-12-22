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Sokak hayvanlarını yakalama ve toplama eğitimi - Son Dakika

Sokak hayvanlarını yakalama ve toplama eğitimi

22.12.2021 08:57
Sokak hayvanlarını yakalama ve toplama eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Sivil Toplum Merkezi'nde "2022 yılı Sokak Hayvanlarını Yakalama ve Toplama Eğitimi" düzenlendi. Bir gün süren eğitimin sonunda ilçe belediyelerden gelen 42 personele katılım belgesi verildi

BÜYÜKŞEHİR TARAFINDAN DÜZENLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir tarafından gerçekleştirilen "Sokak hayvanlarını yakalama ve toplama eğitimi", bu yıl da 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün işbirliği ile düzenlendi. Eğitim programının organizasyonu ve ev sahipliğini Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleşti.

DETAYLI EĞİTİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyelerden gelen sokak hayvanları ekiplerine yönelik verdiği eğitimde Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü-Veteriner Hekim Muhammed Feyzi Karabıyık, Veteriner Hekimler Koray Özgür, Tolga Korkmaz ve Emin Uzuner, Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü-Kocaeli Şube Müdürlüğünden Bülent Dağdeviren sokak hayvanlarını hakkında detaylı eğitim verdi.

KATILIM BELGESİ VERİLDİ

Kocaeli sınırları içinde yer alan sokak hayvanları hakkında detaylı bilgi verilirken; Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabasında yürütülen tüm çalışmalar, Kedi ve Köpek Yakalama Teknikleri, Kedi, köpek zapt-ı raptı, Yaralı hayvana yaklaşma ve hayvan davranışları, Zoonos hastalıkları (İnsan ve hayvanların birbirlerine bulaştırabildikleri hastalıklar), 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu gibi başlıklar yer aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitim Sivil Toplum Merkezinde tüm gün sürdü. Eğitimi tamamlayan personele Sokak Hayvanları Yakala-Toplama katılım belgesi verildi.

PATİLİK MUTLU SOKAK HAYVANLARI KASABASI

Eğitim sayesinde ilçelerde sokak hayvanlarını yakalayan-toplayan personel, hayvan refahını üst düzeyde tutan ve daha bilinçli bir şekilde çalışarak ilimize hizmet verecek. Böylelikle sokak hayvanları yakalama-toplama eğitimleri sayesinde, vatandaşımızın memnuniyetini daha üst seviyelere çıkartmak amaçlanıyor. İlçe belediyelere her türlü desteği verdiklerini ve her daim desteğe hazır olduklarını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ''İlimizde Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı İzmit- Kandıra yolu üzerinde ve Gebze'de Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası bulunmaktadır. Ayrıca sokak hayvanlarına yönelik Mobil Kısırlaştırma aracı ile vatandaşımızın hizmetindedir'' denildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Sokak hayvanlarını yakalama ve toplama eğitimi - Son Dakika


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