Sokak hayvanlarının aç kalmaması için 80 kişilik ekip kurdu - Son Dakika

Sokak hayvanlarının aç kalmaması için 80 kişilik ekip kurdu

19.12.2020 18:43

Sokak hayvanlarının aç kalmaması için 80 kişilik ekip kurdu Kısıtlamada aç kalan sokak hayvanları için kuru mama dağıttılar Karabük'te hayvan severler, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sahipsiz sokak hayvanlarının aç kalmaması için mama...

Sokak hayvanlarının aç kalmaması için 80 kişilik ekip kurdu

Kısıtlamada aç kalan sokak hayvanları için kuru mama dağıttılar

KARABÜK - Karabük'te hayvan severler, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sahipsiz sokak hayvanlarının aç kalmaması için mama dağıttı

Karabük Hayvanseverler ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Serpil Gülen sahipsiz sokak hayvanlarının aç kalmaması için 80 kişilik gönüllü ekip kurdu. İlçe ilçe, köy köy gezen ekipler farklı noktalarda yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına kuru mama dağıtımı yaparak doyurdular.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Karabük Hayvanseverler ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Serpil Gülen, pandemi dolayısıyla kısıtlamalardan dolayı yemek bulma güçlüğü çeken sokak hayvanları için 80 kişilik ekip kurduğunu söyledi.

Gülen, amaçlarının kırsal, orman, çöplük ve mezarlık alanlarında bulunan sokak hayvanlarının beslenmesini sağlamak olduğunu kaydetti.

Kurtarılması gereken hayvanları da alıp tedavilerini yaptıklarını ifade eden Gülen, "Bu şekilde bir çalışmamız var. Sokakta yaşamaya çalışan canların yaşamasına izin versinler. Barınaklara şikayet etmesinler. Barınaklara aldırmasınlar. Oralar bir canlının yaşayabileceği ortam değil" diye konuştu.

Sokak hayvanlarının aç kalmaması için 80 kişilik ekip kurdu
Sokak hayvanlarının aç kalmaması için 80 kişilik ekip kurdu
Sokak hayvanlarının aç kalmaması için 80 kişilik ekip kurdu
Sokak hayvanlarının aç kalmaması için 80 kişilik ekip kurdu
Sokak hayvanlarının aç kalmaması için 80 kişilik ekip kurdu
Sokak hayvanlarının aç kalmaması için 80 kişilik ekip kurdu

Karabük, Mama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sokak hayvanlarının aç kalmaması için 80 kişilik ekip kurdu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat yoğun bakıma kaldırıldı Sayıştay, İBB'nin annelere verdiği ücretsiz ulaşım kartını mevzuata aykırı buldu Zabıta memurları yasağa rağmen lokantada yemek yedi Gaziantep'te hastanedeki patlamadan yeni görüntüler! Dehşet anları kamerada Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" şovunun tüm bölümleri Youtube'dan kaldırıldı O Ses Türkiye uzun bir aradan sonra yılbaşında ekrana gelecek 13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı
Gaziantep faciası göz göre göre gelmiş! Bakanlık tüm hastaneleri 5 gün önce uyarmış Gaziantep faciası göz göre göre gelmiş! Bakanlık tüm hastaneleri 5 gün önce uyarmış         
18:51
İngiltere'den korkutan açıklama: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor İngiltere'den korkutan açıklama: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor         
18:29
Karşılaşma hızlı başladı! Fenerbahçe ilk dakikalarda 1-0 geriye düştü Karşılaşma hızlı başladı! Fenerbahçe ilk dakikalarda 1-0 geriye düştü         
17:48
Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu         
17:23
Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor         
16:58
Ceyhan Belediyesi'ne 'usulsüzlük' operasyonunda detaylar ortaya çıkıyor; rüşvet karşılığı iskan vermişler Ceyhan Belediyesi'ne 'usulsüzlük' operasyonunda detaylar ortaya çıkıyor; rüşvet karşılığı iskan vermişler         
16:39
Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti         
16:13
Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler         
14:54
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi tehdit edenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi tehdit edenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz         
14:27
Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi         
14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı         
14:14
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Ağaç kütüklerini sanat eserine çevirip Türkiye'nin dört bir yanına satıyor Ağaç kütüklerini sanat eserine çevirip Türkiye'nin dört bir yanına satıyor         
12:49
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak         
08:44
Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 19:12:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokak hayvanlarının aç kalmaması için 80 kişilik ekip kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei