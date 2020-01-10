Sokak hayvanlarının bakım masrafları için öğretmenliğe döndü - Son Dakika
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Sokak hayvanlarının bakım masrafları için öğretmenliğe döndü

6 saat önce

Manisalı hayvansever Güdeniz Semerci, sokak hayvanlarının tedavi ve beslenme masraflarını karşılamak için emekli olduğu öğretmenliğe döndü.

Sokak hayvanlarının bakım masrafları için öğretmenliğe döndü, System.String[]

Manisalı hayvansever Güdeniz Semerci, sokak hayvanlarının tedavi ve beslenme masraflarını karşılamak için emekli olduğu öğretmenliğe döndü.

Şehzadeler ilçesinde yaşayan Güldeniz Semerci (55), 31 yıllık öğretmenliğin ardından 2 yıl önce emekli oldu ve zamanının büyük bölümünü sokak hayvanlarına ayırmaya başladı.

Sokak hayvanlarının beslenmesinin yanı sıra yaralı hayvanların tedavisini de üstlenen Semerci, hayvan sayısının artmasıyla masrafların çoğalması üzerine özel bir okulda öğretmenlik yapmaya başladı.

Semerci, gazetecilere yaptığı açıklamada bütün canlıları çok sevdiğini, herhangi birinin aç kalmasına tahammül edemediğini belirtti. Havyanlar için mama ve yem tedarik ettiğini, yaralı hayvanları tespit ederek veterinere götürdüğünü, tedavi masraflarının kendisini zorlaması üzerine yeniden çalışmaya başlamaya karar verdiğini anlatan Semerci, çalıştığı okulun yemekhanesinden artan yiyecekleri toplayarak hayvanlara dağıtmaya başladığını ifade etti.

Hz. Ömer'in "Dağlara buğday serpin ki Müslüman ülkede kuşlar aç kalmasın" sözlerinden çok etkilendiğini dile getiren Semerci, şöyle konuştu:

"Yaralı hayvanların tedavi masraflarını üstlenince harcamam artıyor. Bazen abarttığım da oluyor ama o para bir canlının yaşama tutunması için harcanıyor. Bu da benim için yeterli. Hayvanları besledikten sonra o kadar büyük bir iç huzuruyla evime gidiyorum ki bu mutluluk hiçbir şeyle değişilmez. Onları beslemeden yemek yiyemiyorum."

Şehzadeler, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:08 Kaynak: AA
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