Son Dakika Haberleri: Sokak Hayvanlarının Bakımı Hayvanat Bahçesinden

Sokak Hayvanlarının Bakımı Hayvanat Bahçesinden

53 dakika önce

Büyüklüğü ve barındırdığı türler bakımından dünyanın önde gelen hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, sadece bünyesindeki hayvanlara değil sokaklarda başı boş dolaşan köpek ve kedilere de sahip çıkıyor.

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ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Büyüklüğü ve barındırdığı türler bakımından dünyanın önde gelen hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, sadece bünyesindeki hayvanlara değil sokaklarda başı boş dolaşan köpek ve kedilere de sahip çıkıyor.

Kentin dört bir yanında sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için beslenme noktaları oluşturan Gaziantep Hayvanat Bahçesi yetkilileri, bu yıl sokaklardan topladıkları 11 bin 825 köpeği kısırlaştırıp çip takarak, tekrar doğal ortamına bıraktı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep kent merkezi, 10 merkez ilçe ve 600 kırsal mahalledeki başıboş kedi ve köpekleri Hayvanat Bahçesi Köpek Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde topladıklarını söyledi.

Barınakta 5 veteriner, 5 veteriner sağlık teknisyeni ve 15 personelin hayvanlar için 7/24 görev başında olduklarını anlatan Özsöyler, tecrübeli personeller tarafından özel ekipmanlarla yakalanarak merkeze getirilen hayvanları kısırlaştırdıklarını, aşılarını yaptıklarını ifade etti.

Özsöyler, barınağa getirilen hayvanların ortalama 1-2 ay burada kaldığını belirterek, "Ameliyat yaraları iyileştikten sonra da şehirde 20 farklı besleme noktamız var. Buralara tekrar bırakıyoruz. Her gün bir aracımız buralara yemek ve mama bırakıyor. Hayvanların gerekli takiplerini yapıyoruz. 2018'de yaklaşık 11 bin 825 köpeği toparladık. Buraya getirip kısırlaştırdık, aşıladık ve çipledik." dedi.

Barınakta hayvanlara kulak küpesi ve çip takmalarının amacının hayvanın diğer yakalanışında hangi işlemlerin uygulandığının takip edilebilmesi olduğunu dile getiren Özsöyler, barınağa getirdikleri hayvanları ücretsiz olarak sahiplendirdiklerini kaydetti.

Özsöyler, sahiplendirme kapsamında bu yıl bin 810 hayvanın sokaklardan kurtarılarak sıcak yuvalarında yaşamaya başladığına dikkati çekti.

Pet shoplardan kedi ve köpek alınmamasını isteyen Özsöyler, "Hayvanseverler, barınaklardan ücretsiz olarak istedikleri kediyi ve köpeği sahiplenebilirler." dedi.

Celal Özsöyler, barınakta, ayrıca kent genelinde çeşitli nedenlerle yaralanan, zarar gören hayvanların imdadına da koştuklarını, ekipler tarafından alınan hayvanların özel "hayvan ambulansı"yla barınağa getirilerek, tedavi edildiğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:01 Kaynak: AA

Hayvanat Bahçesi, Gaziantep, Güncel
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