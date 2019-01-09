Sokak Hayvanlarının Bakımı İçin Çocuklara Özel Eğitim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmeleri konusunda çocuklar için özel eğitimler düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmeleri konusunda çocuklar için özel eğitimler düzenledi. Düzenlenen teorik eğitimlerin ardından tüm çocuklar hasta, yaralı ve bakıma muhtaç hayvanlar için neler yapabileceklerini uygulamalı olarak öğreniyor.



İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün koordinesinde dördüncü, beşinci ve altıncı sınıftaki çocukları kapsayan eğitimler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kısırkaya Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı'nda yapılıyor. Haftada iki gün gerçekleştirilen eğitimlere her hafta 120 çocuk katılıyor.



15 OKULDAN 660 ÖĞRENCİ KATILDI



Yaklaşık 90 dakika süren Hayvan Sağlığı ve Bakımı Eğitiminin ilk yarısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından verilen teorik bilgilerden oluşuyor. Eğitimin ikinci kısmında ise çocuklar hayvan bakım evlerindeki tedavi ünitelerini geziyorlar. Bu yıl ilk kez düzenlenen eğitimlere şimdiye kadar 15 okuldan 660 öğrenci katıldı.



"ÇOCUKLAR HAYVANLARA KARŞI DAHA ÇOK SEMPATİ DUYUYORLAR"



Gençlik ve Spor Müdürlüğü Eğitim İşleri Koordinatörü Bilge Göktürk Duran, "Sokakta bulunan hasta, ilkyardım bekleyen hayvanlara nasıl müdahale edildiğine dair eğitimler veriyoruz. Çocuklar çok olumlu karşılıyor ve burada yerinde görünce çok mutlu oluyorlar. Bu mutluluklarını ailelerine ve çevresindekilere yansıtıyorlar. Hayvanlara karşı daha çok sempati duyuyorlar. Yardıma muhtaç bir hayvanı gördüklerinde ne yapmaları gerektiğini öğreniyorlar" ifadelerini kullandı.



"HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILAMAK İÇİN EĞİTİMLER VERİYORUZ"



Veteriner Hekim Ahmet Keskin, "Çocuklara hayvan sevgisini kazandırmak amacıyla öğrenci ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Hayvan sevgisini aşılamak için hayvan bakımıyla ilgili eğitimler vererek birimimizi gezdirdik. Çocuklar çok ilgili dinleyerek ilginç sorular sordular" dedi.



ÇOCUKLAR EĞİTİMDEN MEMNUN



Hayvanlara nasıl bakıldığını ve nasıl beslemesi gerektiğini öğrendiklerini söyleyen Yunus Kesepara ve Dilay Aydın, hayvanları çok sevdiklerini ve onlarla ilgilenmeyi de sevdiklerini ifade ettiler.



Zehra Karakuş, "Hayvanları korumayla ilgili şeyleri öğrendim. Sahipsiz gördüğüm hayvanları gördüğümde ilk önce barınağı arayacağım. Arkadaşlarımın da gelmesini ve burayı görmelerini istiyorum" dedi.



"ONLAR BİZİM İÇİN DOST"



Hayvan barınağını ziyarete geldiğini ve hayvanları çok sevdiğini söyleyen Nisa Yıldırım, "Onlar bizim için dost çünkü onlar dışarıda korunmasız ve bizim onları korumamız gerekiyor. Dışarıda bir hayvan gördüğümüzde yem, mama ve sevgi vermemiz gerekiyor" diye konuştu. - İstanbul

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