Sokak hayvanlarının besleme odakları tahrip edildi - Son Dakika

Edirne'de, eski belediye çöplüğünde yer alan sokak hayvanlarının besleme odakları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi.

Hayvan Hakları Federasyonu Edirne Temsilcisi Yağmur Islattı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günlerin yaşandığı bu dönemde hayvanların yaşam alanına yapılan bu saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Alana besleme yapmak için gittiklerinde besleme odaklarının kırık olduğunu gördüklerini ifade eden Islattı, "Orayı çöplük hayvanlarına yaşam alanı haline getirebilmek için biz yıllarca emek verdik hala da bunun için çalışıyoruz. Oradaki hayvanlar şehirden insandan zaten uzak. Kim ne istedi o hayvanlardan anlayamıyorum ama bunu her kim yaptıysa bilinçli yaptığı da ortada." dedi.

Islattı, yaşanan üzücü durumla ilgili Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile iletişime geçtiklerini ve konuyla ilgili hem belediyenin hem de hayvanseverlerin suç duyurusunda bulunacağını dile getirdi.

Bölgede yüzlerce sokak hayvanının yaşadığını belirten Islattı, olumsuz durumlar yaşanmaması için eski çöplüğe güvenlik kamerası konulmasını talep ettiklerini kaydetti.