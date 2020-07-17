Sokak hayvanlarının diri diri gömüldükleri iddiasına idari soruşturma - Son Dakika

Sokak hayvanlarının diri diri gömüldükleri iddiasına idari soruşturma

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde bakımevindeki köpeklerin, 2 hayvansever tarafından bir kamyon kasasında baygın halde görüntülenip, diri diri gömüldükleri iddiası üzerine Adapazarı Belediyesi, idari soruşturma başlattı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde bakımevindeki köpeklerin, 2 hayvansever tarafından bir kamyon kasasında baygın halde görüntülenip, diri diri gömüldükleri iddiası üzerine Adapazarı Belediyesi, idari soruşturma başlattı. Sakarya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu da savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Hayvanseverler Özcan Özden ve Turhan Hurma, bir aracın kasasında baygın halde taşınırken cep telefonu kamerasıyla görüntülerini çektikleri hayvanların, Adapazarı Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi personeli tarafından yakalanan sokak köpekleri olduğunu ve ormanlık arazide diri diri gömüldüklerini iddia etti. İddialar üzerine Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu olayın incelenmesi talimatını vererek idari soruşturma başlattı.

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Sakarya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Zekiye Güneş Kılcı da yaptığı yazılı açıklamada, 5199 Sayılı Kanun ve yönetmeliklere aykırı davranan kişiler ile Adapazarı Belediyesi hakkında şikayetçi olacaklarını bildirdi.

'YETKİLİLER GEREKLİ İNCELEMELERİ YAPIYORLAR'

Görüntüleri çeken hayvanseverlerden Özcan Özden, "Amacımız doğal ortamlarda bu çocuklarımızı yaşatmak. Rutin besleme işlemi sırasında karşılaştık. Bizim de beklemediğimiz bir olaydı. Daha önce yetkililerle tüm iyi niyetimizle görüşüyor, ufak tefek sorunları beraber çözmeye çalışıyorduk. Sağlıklı canların bu şekilde yok edilmesi hepimizi derinden yaraladı. Yetkililer gerekli incelemeleri yapıyorlar. Sadece iki kişiyiz, gücümüz yetmiyor. Tüm halkımızın destek vermesi lazım. Bu ülkemizin kanayan yarası. Psikopatların ve sapıkların uygulama alanı olur burası yoksa, dün iki köpeğimiz tüfekle vuruldu. Diğer olumsuzlukları anlatmak bile istemiyorum" dedi.

'KİMDEN HESAP SORACAĞIZ?'

Bölgede daha önce de benzer olaylar yaşandığını söyleyen Turhan Hurma da, "Bakımevinin halka açık bir yer olması lazım. Ancak günün 2 saati açık, hapishane gibi her tarafı kapalı. İçeride neler olduğunu anlayamıyoruz, sadece baygın köpekler götürülürken görüyoruz. Halkla beraber çalışılması gereken bir kurum burası. Köpeklerin baygın şekilde buralara gömülmesi bizi şok etti. Olayın yaşandığı çukuru kapatmışlar, başka yere çukur açmışlar. Burası Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait. Bu hayvanların kayıtları yok, ölüm raporları yok. Biz kimden hesap soracağız? Küpelilerin bile doğru dürüst kaydı yok. Toplanan hayvanlar buraya atılıyor. Olmaz ki böyle" dedi.


- Sakarya
Adapazarı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sokak hayvanlarının diri diri gömüldükleri iddiasına idari soruşturma - Son Dakika
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