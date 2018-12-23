Son Dakika Haberleri: Sokak Hayvanlarının Fedakar Dostları

Sokak Hayvanlarının Fedakar Dostları

2 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yüzlerce sokak hayvanının bulunduğu bakımevinde hayvanseverler, gönüllü temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yüzlerce sokak hayvanının bulunduğu bakımevinde hayvanseverler, gönüllü temizlik çalışması gerçekleştirdi.

İlçede yaklaşık 100'e yakın hayvansever bir araya gelerek, Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde etkinlik düzenledi. Etkinliğe, Bodrum Hayvan Hakları Derneği de destek verdi. Köpeklerin yaşam alanlarına giren gönüllüler, temizlik çalışması yaptılar ve hayvanlarla ilgilendi.

Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 100'e yakın gönüllünün barınakta temizlik ve onarım çalışması yaptığını söyledi.

Hayvanseverlerin sabahın erken saatlerinden itibaren barınakta gönüllü çalıştıklarını ifade eden Uslu, "Hayvanlara sevgilerini de veriyorlar. Bu tür etkinliklerin örnek olmasını ve artmasını temenni ediyorum." dedi. Barınakta 500'ün üzerinde köpek, 100'e yakın kedi olduğunu anlatan Uslu, bu hayvanlara gereken özenin gösterildiğini kaydetti.

Uslu, barınağa gelen gönüllülerin tüm gayretiyle çalıştığını belirterek, "Hayvanların yaşam alanları temizlendi, muslukları temizlendi, mama kapları dolduruldu. Bunların yanı sıra sevgilerini de veriyorlar. Biz daha ne isteyelim." dedi.

Hayvanların yardıma ihtiyacı olduğunu duydukları anda, harekete geçtiklerini ifade eden işletmeci Gamze Tekin de insanların hayvanlara gerekli ilgiyi göstermesi gerektiğine dikkati çekti.

Sosyal sorumluluk platformu kurduklarını ve büyük ilgi gördüğünü aktaran Özge Gündoğdu ise ilk projelerinin barınaktaki hayvanlara yardım etmek olduğunu dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:02 Kaynak: AA

Muğla, Bodrum, Kültür Sanat
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