Sokak hayvanlarının gönüllü veterinerliğini yapıyor - Son Dakika
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Sokak hayvanlarının gönüllü veterinerliğini yapıyor

6 saat önce

Yozgat'ta, felçli bir sokak köpeğinin durumundan etkilenen veteriner hekim Mehmet Salih İnan, mesai saatleri dışında sokak hayvanlarının yardımına koşuyor.

Sokak hayvanlarının gönüllü veterinerliğini yapıyor, System.String[]

Yozgat'ta, felçli bir sokak köpeğinin durumundan etkilenen veteriner hekim Mehmet Salih İnan, mesai saatleri dışında sokak hayvanlarının yardımına koşuyor.


Saraykent ilçesinde veteriner hekimlik yapan İnan, mesai saatlerinde çiftçilerin sığır ve koyunlarının bakım ve tedavisini yaparken, boş zamanlarında ise gönüllü olarak sokak hayvanlarına bakıyor.

Klinik çevresindeki köpek ve kedileri besleyen İnan, sokakta gördüğü yaralı hayvanların tedavisini ve kısırlaştırma işlemlerini de yapıyor.

İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıl önce arka ayaklarını kullanamayan felçli bir sokak köpeğinden etkilenerek yardıma muhtaç kedi ve köpekleri tedavi etmeye başladığını söyledi.

Bunu alışkanlık haline getirdiğini dile getiren İnan, boş vakitlerini başıboş hayvanlara ayırdığını belirterek, "Yaklaşık bir yıldır 30 hayvanı kısırlaştırdık ve çalışmalarımız sürüyor. Kısırlaştırma ve tedavi masrafının bir kısmını kendimiz karşılıyoruz, bir kısmını da diğer gönüllüler karşılıyor. Kısırlaştırdığımız hayvanların iç dış parazit aşısı ile Tarım Orman İlçe Müdürlüğünden temin ettiğimiz kuduz aşılarını da yapıyoruz." dedi.

Kısırlaştırılan hayvanların, çiftleşme dönemine girmediği için daha uysal olduğuna dikkati çeken İnan, "Uysal olunca da kendilerini sevdiriyorlar. Esnaf arkadaşlarımız ve halkımız da kendini sevdirdiği zaman hayvanlarımızı besliyor. Biz de çoğu zaman kliniğin önüne gelen hayvanlara mama, et, ekmek veriyoruz. Bu çevreden ayrılmıyorlar." ifadelerini kullandı.

Sorgun Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Ayşe Akbaş ise sokakta yaşayan hayvanlara karşı duyarlılığından dolayı teşekkür ettiği İnan'ın, ilçede hayvanlar için önemli işler yaptığını vurguladı.

İnan sayesinde Saraykent'te hiç hasta hayvan görmediklerini belirten Akbaş, "Hepsi sağlıklı görünüyor. Tek eksikleri kısırlaştırma, bunun bir kısmını da Mehmet Salih bey yapıyor." diye konuştu.

Mehmet Salih, Saraykent, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:08 Kaynak: AA
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