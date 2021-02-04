Sokak hayvanlarının "Gülümser annesi"nin iyilik yolculuğu - Son Dakika

Sokak hayvanlarının "Gülümser annesi"nin iyilik yolculuğu

04.02.2021 11:29
Sokak hayvanlarının

Antalya'da üç tekerlekli elektrikli bisikletle, çöp konteynerlerinden yiyecekler toplayıp her gün 150'den fazla kedi ve köpeği besleyen Gülümser Yılmaz, "iyilik" adını verdiği yolculuğunu ömrü yettiğince sürdürmek istiyor.

Antalya'da üç tekerlekli elektrikli bisikletle, çöp konteynerlerinden yiyecekler toplayıp her gün 150'den fazla kedi ve köpeği besleyen Gülümser Yılmaz, "iyilik" adını verdiği yolculuğunu ömrü yettiğince sürdürmek istiyor.

Kepez ilçesinde sokak hayvanlarının "Gülümser annesi" olarak bilinen 50 yaşındaki Yılmaz'ın iyilik mesaisi, sabahın erken saatlerinde başlıyor. Eşinden ayrıldıktan sonra yalnız yaşayan ve geçimini babasından kalan maaşla sürdüren Yılmaz, sabahın ilk ışıklarıyla yola koyuluyor.

Önce evinde ve bahçesinde beslediği 10 köpek ve 20'ye yakın yavru kedinin karnını doyuran bir çocuk annesi Yılmaz, ardından hayvanseverlerin bağışladığı mama ve salamları, üzerinde "Sokak hayvanlarının Gülümser annesi" yazılı 3 tekerlekli elektrikli bisikletin kasasına yerleştiriyor.

Tulum ve çizmesini giyerek bisikletine binen Yılmaz, iyilik yolculuğuna çıkıyor. Evinin yakın bölgesindeki restoran ve yemek fabrikalarının çöplerinden yiyecekleri toplayan kadın, ilçedeki sokak ve boş arazilerde yaşayan kedi ve köpeklerin karnını doyuruyor.

Yılmaz'ın yolunu gözleyen sokak hayvanları, sesini duyar duymaz bisikletin önüne atlıyor.

Yaklaşık 20 kilometre süren yolculuğunda 150'den fazla kedi ve köpeğe yiyecek ulaştırmanın mutluluğunu yaşayan Yılmaz, hamile köpekleri de doğum yapana kadar evine alıp bakımlarını üstleniyor, yavrularını da hayvanseverlere sahiplendiriyor.

Yılmaz, hasta köpekleri de evine götürerek tedavisini yaptırıyor.

"Yaptığım iyiliklerle bu dünyadan gitmek istiyorum"

Yılmaz, AA muhabirine, daha önce sokak hayvanlarından korktuğunu söyledi.

Sağlık sorunları yaşadıktan sonra hayata bakışının değişmeye başladığını aktaran Yılmaz, 6 yıl önce otobüs durağında gördüğü aç bir köpeğin karnını doyurduğunu, o hayvanın eve kadar kendisine eşlik ettiğini anlattı.

Köpeğin gözlerindeki minnet duygusunu gördüğünü belirten Yılmaz, o günden sonra sokak hayvanlarıyla ilgilenmeye başladığını dile getirdi.

Yılmaz, sokak hayvanlarını doyurmadan içinin rahat etmediğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Hasta da olsam yağmur da yağsa fırtına da olsa günlük beslemelerini düzenli yapıyorum. Onları yavrum gibi görüyorum ve aç yatmalarına gönlüm el vermiyor. Mal mülk benim için önemli değil. Yaptığım iyiliklerle bu dünyadan gitmek istiyorum. Yemek verdiğim her sokak köpeğini seviyor, onlarla oyunlar oynuyorum. Hayvanlar benim dünyam oldu. Onlara sevgimi hissettiriyorum. Onlar da bu sevgiye inanılmaz karşılık veriyor. Bazen bisikletimin peşinde onlarca köpek oluyor. Peşimden hiç ayrılmıyorlar. Bazen elektrikli bisikletimin şarjı bitiyor. İterek eve varıyorum. Şarj ediyorum, yeniden beslemeye çıkıyorum."

Çöpten yiyecek topladığında insanların şaşırdığını, kendisini küçümseyenlerin de olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Artık bana alıştılar. Herkes beni tanıdı ve çok saygı duyuyorlar. 'Allah razı olsun' diyorlar. Bu beni mutlu ediyor. Son nefesime kadar hayvanlara bakmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Antalya, Kepez, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokak hayvanlarının 'Gülümser annesi'nin iyilik yolculuğu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 418 liradan işlem görüyor Fırsatçılar hangi ürüne ne kadar gramaj hilesi yaptı? Kalem kalem hesaplandı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu için ikinci mektup: İstifa etmezse yayınlayacağım Fenerbahçe derbisi öncesi Ryan Babel'den şaşırtan Bitcoin paylaşımı Havalı ambalaj naylonuyla ısınma maliyetinde yüzde 50 tasarruf sağladı Galatasaray, 2016'dan bu yana Kadıköy'de Fenerbahçe'ye kaybetmiyor Bakan Soylu "15 Temmuz'u FETÖ yapmadı" sözüyle neyi kastettiğini açıkladı: Arkasında ABD'nin olduğu apaçık ortada 5 çocuklarıyla birlikte boş arazideki çadırda yaşam mücadelesi veren aileye hayırseverler yardım etti
Acun Ilıcalı'nın manevi annesi hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın manevi annesi hayatını kaybetti         
11:34
Oryantal Didem'in dans ederken kendisini izlemeyen Bülent Serttaş'ı daha önce polise şikayet ettiği ortaya çıktı Oryantal Didem'in dans ederken kendisini izlemeyen Bülent Serttaş'ı daha önce polise şikayet ettiği ortaya çıktı         
11:10
Dedesinin 25 yıl önce diktiği fidanlar ilgi odağı oldu, her gören fotoğraf çektirmeye geliyor Dedesinin 25 yıl önce diktiği fidanlar ilgi odağı oldu, her gören fotoğraf çektirmeye geliyor         
10:53
Tinder randevusuna çıkan kadın eski sevgilisi tarafından öldürüldü Tinder randevusuna çıkan kadın eski sevgilisi tarafından öldürüldü         
10:49
Sıralama bu yıl değişti! İşte Türkiye'nin en az nüfusa sahip olan 5 ili Sıralama bu yıl değişti! İşte Türkiye'nin en az nüfusa sahip olan 5 ili         
10:35
Son Dakika! Türkiye'nin nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı Son Dakika! Türkiye'nin nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı         
10:01
76 yaşındaki kadın, yasak aşk cinayetine kurban giden evladının cansız bedenini aradı 76 yaşındaki kadın, yasak aşk cinayetine kurban giden evladının cansız bedenini aradı         
09:51
Sınırları aşan Şeyma Subaşı, bornozunu indirip sevgilisine sarıldı Sınırları aşan Şeyma Subaşı, bornozunu indirip sevgilisine sarıldı         
09:43
Haber spikeri Meltem Acet, kendisini kocası gibi tanıtarak rahatsız eden hayranından şikayetçi oldu Haber spikeri Meltem Acet, kendisini kocası gibi tanıtarak rahatsız eden hayranından şikayetçi oldu         
09:08
Tarlada ölü bulunan gençlerin veda videosu gönderdikleri uzman çavuş konuştu: Dalga geçiyorlar zannettim Tarlada ölü bulunan gençlerin veda videosu gönderdikleri uzman çavuş konuştu: Dalga geçiyorlar zannettim         
09:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı kongrede küfür skandalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı kongrede küfür skandalı         
08:46
Anne köpek, donarak ölen yavrularının başından 5 gündür ayrılmıyor Anne köpek, donarak ölen yavrularının başından 5 gündür ayrılmıyor         
08:00
PTT'nin dava açacağını duyurduğu ayçiçek yağı firması: Sitemizde yaptığımız kampanyayı orada uygulayabilmek için dönüş alamadık PTT'nin dava açacağını duyurduğu ayçiçek yağı firması: Sitemizde yaptığımız kampanyayı orada uygulayabilmek için dönüş alamadık         
00:29
Makyajı abartan Şükran Ovalı, sosyal medyanın diline düştü Makyajı abartan Şükran Ovalı, sosyal medyanın diline düştü         
22:01
Hintli yetkili, su sandığı dezenfektanı kafasına dikti Hintli yetkili, su sandığı dezenfektanı kafasına dikti         
21:36
EGM'den Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın başörtü iddialarına videolu yalanlama EGM'den Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın başörtü iddialarına videolu yalanlama         
15:58
Ünlü oyuncu Tardu Flordun tanınmaz hale geldi Ünlü oyuncu Tardu Flordun tanınmaz hale geldi         
11:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2021 11:48:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokak hayvanlarının "Gülümser annesi"nin iyilik yolculuğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei