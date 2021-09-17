Sokak hayvanlarının kaybolduğunu fark ettiler, dedektif gibi kayıp köpeklerin izini sürdüler - Son Dakika

Sokak hayvanlarının kaybolduğunu fark ettiler, dedektif gibi kayıp köpeklerin izini sürdüler

Sel felaketinden kurtuldular, belediye ekiplerinin elinden kurtulamadılar

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde sokak köpeklerinin boyunlarına ip takılarak belediye ekipleri tarafından toplanması tepkilere neden oldu. Belediye işçileri tarafından boyunlarına ip takılarak sokaklardan toplanan köpekler bir kamyonetin kasasına konulurken, o anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Hayvan severler duruma tepki gösterdi.

Olay 14 Eylül Salı günü meydana geldi. Sokak hayvanlarını bakımlarını yapan gönüllü hayvan severler bazı hayvanların kaybolduğunu fark etti. Bunun üzerine etrafta bulunan kamera kayıtlarını inceledi. Ortaya çıkan görüntülerde iddialarına göre Arhavi Belediyesi işçileri boyunlarına ip takılarak topladıkları sokak köpeklerini yine belediyeye ait bir kamyonete konularak bulundukları yerden götürüldüler. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hayvan severler suç duyurusunda bulunarak kayıp hayvanlarının geri getirilmesini istediler.

"Kayıp üç köpek öldürülmediyse alındığı yere bırakılsın"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hayvanların Yaşam Hakları Federasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, "3 kısır küpeli köpek, kanunsuzca vicdansızca belediyenin toplama ekipleri tarafından boğazlarına ip bağlanarak boğarcasına sanki bir canlı varlık değil gibi aracın içerisine fırlatıldılar. Şimdi başkana soruyoruz bu üç köpek nerede ? Bu köpekler öldürülmediyse, ölüme terk edilmediyse lütfen bu hayvanları alındığı yere bırakılsın" dedi.

"Sel felaketinden kurtardığımız hayvanlar kaybolmaya başladı"

Hayvanları, Doğayı, İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği Arhavi Şube Başkanı Nuray Güzel ise "İlçemizde hiç hoş olmayan bir olayla karşılaştık. Geçtiğimiz Temmuz ayında ilçemizde yaşanan sel felaketinden kurtardığımız canlar birer ikişer belediye ekipleri tarafından toplatılmaya başlandı. Bakımlarını yaptığımız sokaklarda ve farklı bölgelerde olan hayvanlar vardı. İki gündür iki sokak hayvanımız göremedik. Merak ettik nereye gittiler diye. Fakat hiçbir yerde bulamadık. Daha sonra kamera kayıtlarından bu canların belediye tarafından toplandığını, iplerle çekildiğini temizlik işçileri tarafından veteriner hekim olmadan alındığını gördük. Şuanda o hayvanlarımız gelmedi buraya ulaşmadı nereye gittikleri de belli değil. Belediyenin böyle bir uygulama yapmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü'nün konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.