Sokak hayvanlarının mamaları çalındı - Son Dakika

Gaziantep'in Araban ilçesinde sokak hayvanları için bırakılan mamalar çalındı.Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, kaymakamlığın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, duruma tepki göstererek, vatandaşlara duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Mutlu, ilçede belirledikleri 20 noktada hayvanlar için su ve mama bırakıldığını, bir süre sonra mamaların çalındığını tespit ettiklerini belirterek, "Maalesef üzülerek söylüyoruz ki bazı vatandaşlar mamaları gizlice alarak kendi evlerinde baktıkları hayvanlara götürüyormuş. El insaf. Bu mamalar kimsesiz sokak hayvanları için bu şekilde mama alanları veya bu yerlere zarar verenleri tespit edersek çok ağır idari işlem uygulayacağız." ifadelerini kullandı.