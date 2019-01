Sokak Hayvanlarının Umudu Balıkçı Esnafı Oldu

Sokak hayvanlarının umudu balıkçı esnafı olduMUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesinde çetin geçen kış aylarında yiyecek bulmakta sıkıntı çeken kedilerin ve köpeklerin umudu, çarşı merkezinde balık satan esnaf oldu.

Sokak hayvanlarının umudu balıkçı esnafı oldu



MUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesinde çetin geçen kış aylarında yiyecek bulmakta sıkıntı çeken kedilerin ve köpeklerin umudu, çarşı merkezinde balık satan esnaf oldu.

İlçe merkezinde balık satarak geçimini sağlayan seyyar esnafların sadık dostları kediler ve köpekler oldu. İlçede her tarafın beyaz örtüye bürünmesi üzerine yiyecek bulmakta zorluk çeken kediler ve köpekler, balıkçı tezgahlarının kenarında karınlarını doyurmak için bekliyor. Sabahın erken saatlerinde ilçe merkezinde toplanan çok sayıda kedi, balıkçıların getirip tezgahlarında sattığı balıklarla karınlarını doyuruyor. Balıklar için birbirleriyle mücadele eden kediler, her sabah aynı yerde balıkçıların tezgahlarını açmasını bekliyor.

Kedileri alıştıklarını ifade eden balıkçı Alican Aydın, "Sabah erken saatlerde gelip tezgahlarımızı açtığımız anda etrafımızı kediler sarıyorlar. Kış ayları olduğu için yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar. Bizler de her zaman kedileri doyacak kadar balık veriyoruz. Onlara o kadar alıştık ki, bizlerden balık bekleyen kedilerden birisi gelmese hemen fark ederiz. Çok şükür bugünlerde fazla başıboş köpek yok. Çünkü geçtiğimiz günlerde Kaymakamız ve Belediye Başkan Vekilimiz Emre Yalçın, sokaklarda tehlike saçan köpekler için çok güzel bir barınak yaptı. Barınak sayesinde çarşı merkezinde fazla köpek olmuyor. Onları da biz balıklarla doyurmaya çalışıyoruz. Çok şükür Allah hem bizim rızkımızı hem de aç kalan kedilerin rızkını veriyor. Allah'a binlerce kez şükürler olsun" dedi.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yerli Hamsi Kalmayınca Balıkçılar Gürcistan Hamsisine Yöneldi! Fiyatlar Yarı Yarıya Düştü

Ekmek Parasını Buzun Altından Çıkarıyorlar

Oyuncu Sera Tokdemir, Eski Eşi Göksel Gencer'e, Duygu Dolu Notla Veda Etti

Murat Boz'un "Kesin Finalde" Dediği Yarışmacısı O Ses Türkiye'ye Damga Vurdu