Sokak hayvanlarının yaşam şartlarının iyileştirilmesi için protokol imzalandı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) arasında sokak hayvanlarının yaşam kalitesinin artırılması için iş birliği müzakeresi imzalandı.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Fatma Şahin, TVHB adına Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu ve HAYTAP adına ise Burak Baskın tarafından, Keçiören Belediyesi Estergon Türk Kültür Merkezi'nde imzalanan protokolle sokak hayvanlarının bulunduğu ortamdan alınıp kısırlaştırılması, aşılanması, sağlık tedavilerinin yapılıp sahiplendirilmesi amaçlanıyor.

İmza töreninin açılış konuşmasını yapan TBB Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici, tarafların vazgeçmediği takdirde iş birliği protokolünün her yıl kendiliğinden yenileneceğini ve imzalanan anlaşmanın sokak hayvanlarının yaşam şartlarının iyileştirilmesine vesile olmasını dilediğini bildirdi.

HAYTAP Delegesi Burak Baskın ise bu konuda duyarlılığın artması için yapılan iş birliği anlaşmasının önemli olduğunu aktararak herkesin nezdinde emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu da, "Ülkemiz için, yerel yönetimler için, hayvan sahipleri için önemli olan bir protokolde yer almaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu gayretlerinden dolayı TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e şükranlarımı sunuyorum. Üzerimize düşen neyse onu da en iyi şekilde yapmanın gayreti içinde olacağız. Bu protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise henüz işin başında koruyucu önleyici tedbirler alarak belediye başkanlarımızla belediyeciliğin alt yapısını güçlendirerek çalışmalar yapmak durumunda olduklarını kaydederek, "Belediyelerimizi insan kaynağı ve mali güç olarak güçlendirmemiz lazım. Verilen yükümlülükler var. Eğer yapılmazsa Türk Ceza Kanunu'na göre cezaları var. Belediyeler Birliği olarak fikir projeleri yapıyoruz bugünkü gibi. Keçiören Belediyesi ev sahipliği yaptı. Saygıdeğer hanımefendi katıldı, Tarım ve Orman Bakanımız katıldı. Bu projeleri sürdürülebilir hale getirmemiz lazım. Belediyeler Birliği olarak mali destek vereceğiz, veteriner hekimlerimizin uzmanlaşması doğrultusunda eğitimler vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak hayvanlara yönelik çalışmalara da değinen Şahin, birlikte başararak "Hayvan Dostu Şehirler"in nasıl olduğunu birlikte göstereceklerini belirtti.

Protokol ile sahipsiz sokak hayvanlarının bulunduğu ortamdan alınıp kısırlaştırılması, aşılanması, sağlık tedavilerinin yapılıp çiplerinin takılarak kayıt altına alınması, bu işlemlerden sonra alındığı ortama tekrar bırakılması ve sahiplendirilmesi, sokak hayvanlarının daha iyi ortamda ve şartlarda yaşamalarının sağlanması ile bunlara ilişkin eğitim ve iş birliği hususlarında kurumlar arası çalışmalar yapılacak.