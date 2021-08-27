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Sokak hayvanlarının yeni yuvası törenle açıldı - Son Dakika

Sokak hayvanlarının yeni yuvası törenle açıldı

27.08.2021 18:20

Sokak hayvanlarının yeni yuvası törenle açıldı -10 bin metre karelik alana 700 bin liralık yatırımla sokak hayvanlarına sahip çıkıyorlar Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan: "Sevgimize her zaman sevgi ile karşılık veren ve menfaat gütmeyen hayvanlar bizler için birer nimettir" Akyazı...

Sokak hayvanlarının yeni yuvası törenle açıldı

-10 bin metre karelik alana 700 bin liralık yatırımla sokak hayvanlarına sahip çıkıyorlar

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan: "Sevgimize her zaman sevgi ile karşılık veren ve menfaat gütmeyen hayvanlar bizler için birer nimettir"

SAKARYA - Akyazı Belediyesi tarafından inşaa edilen ve Sakaryalılara 24 saat hizmet verecek olan 'Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'nin açılış töreninde konuşan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Bakımevimizde sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbi bakımlarının yapılması, işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirmenin kayıt altına alınması işlemlerini yapmaktayız. Sevgimize her zaman sevgi ile karşılık veren ve menfaat gütmeyen hayvanlar bizler için birer nimettir" dedi.

Akyazı Belediyesi tarafından ilçede inşa edilen ve Sakaryalılara 24 saat hizmet verecek olan 'Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'nin açılışı törenle gerçekleşti. Törene, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, STK'lar ve davetliler katıldı. 700 bin liralık maliyetle yaklaşık 10 bin metre kare alan içerisinde kurulan alanın 2 bin metre karelik bölümünde acil müdahale, küçük çaplı operasyonların yapılabildiği ameliyathane, idari bina ile 100 hayvanın barınabileceği müşahede alanı, hasta bakım, engelli alanı, karantina, anne-bebek alanı ve 26 adet kapalı kafes bulunuyor. Geriye kalan 8 bin metre karelik alanda ise yaklaşık 300 sokak hayvanına ev sahipliği yapacak.

Medeni insan çevresindeki tüm canlılara karşı sorumluluk taşır

Sokak hayvanları için kurulan barınakta her türlü tedavinin yapıldığını belirten Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Sessiz dostlarımızı da unutmayarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı Tabiatı Koruma Genel Müdürlüğü ve Akyazı Belediyesi arasında, 2018 yılında imzalanan, üçlü protokol ile süreci başlayan bu tesisin tamamlanması bize nasip oldu. Barınağımız, 9 bin 994 metre kare alan içerisinde kurulmuş olup, 2 bin metrekarelik bölümde, acil müdahale, küçük çaplı operasyonların yapılabildiği ameliyathane, idari bina ile 100 hayvanın barınabileceği müşahede alanı, hasta bakım, engelli alanı, karantina, anne-bebek alanı ile 26 adet kapalı kafes bulunmaktadır. Geriye kalan yaklaşık 8 bin metre karelik çitle çevrili arazide konumlandırdığımız kafesler ve çevresini yaklaşık 300 sokak hayvanını rehabilite sürecinde barındırma amaçlı kullanacağız. Bu Bakımevimizde sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbi bakımlarının yapılması, işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirmenin kayıt altına alınması işlemlerini yapmaktayız. Veteriner Hekimimizin işe başladığı Temmuz ayından itibaren, barınağımızda 35 adet kedi, 108 adet köpek kısırlaştırılması yapılmış, tedavi altına alınan 43 adet hayvanında tedavisi tamamlanmıştır. Sevgimize her zaman sevgi ile karşılık veren ve menfaat gütmeyen hayvanlar bizler için birer nimettir. İnsanların hayvanlara olan yaklaşımları kişilerin içindeki merhameti, medeniyetini gösterir. Çünkü, medeni insan çevresindeki tüm canlılara karşı sorumluluk taşır" dedi.

Hayvanlarımız burada en iyi bakımı göreceklerdir

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, "Böyle bir konuya el attığı için ve böyle bir konuyu gündemine taşıyıp, yatırıp yaptığı için ben Bilal başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu artık Sakarya'nın temel bir sorunu haline geldi. O anlamda bu yatırımı yapan, sokak hayvanlarına sahip çıkan ve bu konudaki duyarlılığını bizlerle paylaşan hayvan severler ile paylaşan başkanımıza teşekkür ediyorum. Geçici Bakımevimizin, Sakaryamıza ve Akyazımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" derken, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ise, "Belediyemizin yaptığı diğer önemli hizmetlerin yanında çok değerli ve önemli bir hizmetin burada açılışı gerçekleşiyor. Ben başta belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum, ilçemiz adına böyle bir hizmeti gerçekleştirdiği, böyle bir tesisi oluşturduğu için. Hayvanlarımız burada en iyi bakımı göreceklerdir, daha sonra tedavileri burada gerçekleştirilecek. Biz burada olmaktan ilçemiz adına da büyük memnuniyet duyuyoruz, ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hasta, sessiz arkadaşlarımızı hayata tekrar kazandırıyorlar

Açılış törenin de konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, "Muazzam bir tesis olmuş hem bir geçici barınak hem de bununla birlikte rehabilitasyon merkezi. İçeride tedaviler, operasyonlar yapılabiliyor. Dolayısı ile hasta, sessiz arkadaşlarımızı hayata tekrar kazandırıp, rehabilite edip tekrar doğaya kazandırıyorlar. Biz hayatı; hem hayvanlar hem de diğer bitkiler, canlılar ile birlikte paylaşıyoruz. AK Parti belediyeciliğinin de bu anlamda yaptığı sosyal çalışmalardan, sosyal belediyecilikten gurur duyuyoruz. Bugün Akyazı'da da bir örneğini görüyoruz, ben hem Bilal başkanımız hem de ekibine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Hepimiz birer emanetçiyiz, bu dünyanın sahibi değiliz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, "Hepimiz birer emanetçiyiz, bu dünyanın sahibi değiliz. Bizim başka unsurlarla yaşamak gibi bir mecburiyetimiz var ama bizi başka unsurlar ve canlılardan ayıran en temel unsur ve vasıf bizim sorumluluk sahibi canlılar olmamızdır. Bütün canlı ve cansızlarımız ile bu dünyada daha deneli bir hayatın içerisinde yaşamımızı sürdürmek gibi bir mecburiyetimiz var. Böyle güzel bir alanı oluşturan ve bu alanı oluştururken de faydalı, gerekli ve doğrudur düşüncesi ile bunu yapan Bilal Soykan başkanımızı huzurunuzda tebrik etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanlarının yeni yuvası törenle açıldı
Sokak hayvanlarının yeni yuvası törenle açıldı
Sokak hayvanlarının yeni yuvası törenle açıldı
Sokak hayvanlarının yeni yuvası törenle açıldı

Bilal Soykan, AK Parti, Sakarya, Akyazı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sokak hayvanlarının yeni yuvası törenle açıldı - Son Dakika


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