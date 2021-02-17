Sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelerde mama dağıtımı yapıldı

Sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelerde mama dağıtımı yapıldı Düzce İl Özel İdaresi sokak hayvanlarını unutmadı Düzce İl Özel İdaresi ekipleri yoğun kar yağışı sonrasında köy yollarını trafiğe açmasının ardından, sokak hayvanlarına da mama dağıtımı yaptı.

Sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelerde mama dağıtımı yapıldı Düzce İl Özel İdaresi sokak hayvanlarını unutmadı DÜZCE - Düzce İl Özel İdaresi ekipleri yoğun kar yağışı sonrasında köy yollarını trafiğe açmasının ardından, sokak hayvanlarına da mama dağıtımı yaptı. Düzce'de etkili olan kar yağışı sonrasında İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında kar küreme çalışması gerçekleştirdi. Küreme çalışmaları esnasında sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu noktalar tespit edildi. Daha sonra yapılan çalışma ile sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ekipler tarafından mama ve su dağıtımı yapıldı.

Düzce, kar, Güncel, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelerde mama dağıtımı yapıldı - Son Dakika

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