Sokak hayvanlarının yuvası olacak projenin ilk adımı atıldı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hayvanların şehir hayatındaki yerini güvenli ve yaşanabilir hale getirmek için projelerini tek tek hayata geçiriyor. Bu doğrultuda Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin ihale süreci tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hayvanların şehir hayatındaki yerini güvenli ve yaşanabilir hale getirmek için projelerini tek tek hayata geçiriyor. Bu doğrultuda Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin ihale süreci tamamlandı. Projenin son durumu hakkında bilgi veren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, merakla beklenen tesisin yakın zamanda tamamlanacağını belirtti. Adapazarı Karakamış Mahallesi Yenikent Yolu mevkiinde hayata geçirilecek tesiste 1 adet rehabilitasyon binası, yoğun bakım-laboratuvar odaları, veteriner acil müdahale odası, 360 adet kapalı hayvan yaşam alanı, sahiplendirme binası ve peyzaj çalışması ile düzenlenmiş sosyal alanlar yer alacak.

18 dönüm alan üzerinde canlı dostlarımız için çok özel bir projeyi hayata geçireceğiz

Projenin çok özel bir çalışma olacağına dikkat çeken Başkan Yüce, "18 dönüm alan üzerinde canlı dostlarımız için çok özel bir projeyi hayata geçireceğiz. Rehabilitasyon ve sahiplendirme binalarının yanı sıra hayvan kafeslerimiz de projemizin içerisinde yer alacak. Rehabilitasyon binamız adeta bir hayvan hastanesi hüviyetinde olacak. İçerisinde muayene odaları, yoğun bakım odası, laboratuvar, acil müdahale odası, veteriner hekim odası gibi tıbbi müdahaleler için tüm gereklilikler yer alacak. Sahiplendirme binamız da ise kafeterya ve sahiplendirme alanları bulunacak. Projemizde toplamda 360 kapalı hayvan yaşam alanı bulunacak, buralarda hayvan dostlarımızı konuk edeceğiz" dedi. - SAKARYA