Sokak hayvanları ile ormana yerleşti ama şikayetlerden kurtulamadı - Son Dakika

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Nino Kılıçkıran, yaklaşık 8 yıl önce evine getirdiği sokak hayvanlarının sayısı artıp komşularıyla sorun yaşamaya başlayınca kiraladığı ormanlık arazide barınak yaparak kendi imkanlarıyla sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgilenmeye başladı.

BARINAKTA ÇÖZÜM OLMADI

Hasta ve bakımsız halde sokakta bulduğu kedi ve köpekleri bu kez barınağa getiren ve bakımlarını üstlenen Kılıçkıran'ın barınağındaki hayvan sayısı gün geçtikçe arttı. Hayvan sayısının artmasıyla barınaktan yükselen sesler nedeniyle bu kez ormanın yakınındaki evlerde oturan komşularıyla sorun yaşamaya başladı.

'KENDİMİ BU HAYVANLARA ADADIM'

Barınağın yakınına yaptırdığı evde yaşadığını ve hayvanların günlük bakımını tek başına yaptığını anlatan Kılıçkıran, "Her sabah lokanta ve kasap artıklarını toplayıp getiriyorum. Burada hayvanlar için yemek yapıyorum. Onların kaldıkları yerlerin temizliğini bakımını yapıyorum. Hasta olduklarında veteriner hekime götürüyorum. Bazı arkadaşlarım ve aile yakınlarım da mama desteği sağlıyor. Bütün hayvanların sağlık taramalarını, ilaçlarını, tedavilerini yapıyorum. Kendimi bu hayvanlara adadım. Onlar bize Allah'ın emaneti." diye konuştu.

HAYVANLARA SAHİP ÇIKANLARA KÖSTEK OLUYORLAR

Nino Kılıçkıran, en büyük üzüntüsünün ise sokak hayvanlarına sahip çıkan insanlara çevredeki insanların engel çıkarması olduğunu söyledi. "Ben kimseden maddi destek istemiyorum. Sadece köstek olunmasın. Başka bir şey istemiyorum. Sahipsiz hayvanlara sahip çıkmaya çalışan insanların sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Bu insanların yaşamasına izin vermeyen, onlara engel olmak isteyen insanlar da var maalesef. Bu işin zor olduğunu biliyorum ama ben bakmazsam bu hayvanlara kim bakacak? Bu yüzden şikayet etmiyorum. Ömrüm olana kadar da burada bu hayvanlara bakacağım." dedi.

HERKES DESTEK OLMALI

Barınağı ziyaret eden hayvansever Ayşenur Turan ise haftanın belirli günleri barınağa gelerek kedi ve köpeklere mama desteği sağladığını söyledi. Kedi ve köpeklerin bakımını üstlenen Nino Kılıçkıran'a herkesin destek olması gerektiğini ifade eden Turan, şunları kaydetti: "Kendi imkanlarıyla büyük fedakarlık yaparak burada bu canlara bakıyor. Ben de imkanlarım dahilinde buradaki kedi ve köpeklerin bakımı için destek sağlamaya çalışıyorum. Buraya gelince kendimi çok mutlu ve huzurlu hissediyorum."