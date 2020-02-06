Sokak kedi ve köpekleri onun yolunu gözlüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokak kedi ve köpekleri onun yolunu gözlüyor - Son Dakika

Sokak kedi ve köpekleri onun yolunu gözlüyor

6 saat önce

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde bir esnaf, iş yerinden çıkan tavuk artıklarıyla sokak hayvanlarını besliyor.

Sokak kedi ve köpekleri onun yolunu gözlüyor, System.String[]

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde bir esnaf, iş yerinden çıkan tavuk artıklarıyla sokak hayvanlarını besliyor.

İlçede tavukçuluk yapan Sait Şahan (43), AA muhabirine yaptığı açıklamada, dükkanında günlük 5-10 kilogram tavuk artığı çıktığını söyledi.

Biriktirdiği tavuk artıklarıyla köydeki sokak hayvanlarını beslediğini belirten Şahan, "Hayvanlar da alıştı, gelme saatimi biliyorlar ve beni bekliyorlar. Korna sesiyle sağdan, soldan çıkıp arabayı karşılıyorlar." dedi.

Şahan, 8 yıl önce açtığı dükkanı sayesinde her gün sokak hayvanlarını beslediğini anlatarak, "İçimizde hayvan sevgisi var. İnşallah bütün insanlarda hayvan sevgisi olur. Özellikle kış günlerinde hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bizim nasıl yemeye içmeye ihtiyacımız varsa hayvanların da var. Bütün insanları bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

"Köyde 50 kedi besliyorum ama bir kedim yok"

Saraykent ilçe merkezindeki sokak hayvanlarını da beslediğini ifade eden Şahan, "Köyde yaklaşık 50 kedi, 15 köpek, Saraykent'te de 30-40 köpek besliyorum. Köpekler de dükkanın çevresinden ayrılmıyor. Köyde 50 kedi besliyorum ama bir kedim yok." ifadelerini kullandı.

Sorgun Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Ayşe Akbaş da duyarlılığından dolayı Sait Şahan'a teşekkür etti.

Şahan'ın duyarlılığının herkese örnek olması gerektiğini vurgulayan Akbaş, "Bir korna sesiyle hepsi arabaya hücum ediyor, onun köye geliş saatini biliyor, yolunu gözlüyorlar." dedi.

Saraykent, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit annesinden evladına son sözler: Yalvarıyorum size, almayın yavrumu
Faciaya ramak kaldı! Kayan yolcu otobüsü, uçurumun kenarında durdu Okulda şırıngalı çikolatadan ölümle ilgili idari karar belli oldu Merter'deki büfe İBB ile Güngören Belediyesi'ni karşı karşıya getirdi

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 18:03:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokak kedi ve köpekleri onun yolunu gözlüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]