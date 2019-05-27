Son Dakika Haberleri: "Sokak Kedileri" adlı oyun çocuklarla buluştu

"Sokak Kedileri" adlı oyun çocuklarla buluştu

3 saat önce

Bilecik Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda eğitim alan çocuklar, 'Sokak Kedileri' adlı oyun ile hünerlerini sergiledi.

Bilecik Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda eğitim alan çocuklar, 'Sokak Kedileri' adlı oyun ile hünerlerini sergiledi.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne alan oyun, izleyicilerden beğeni aldı. Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, tiyatro oyununu çocuklarla birlikte izledikten sonra, oyunda yer alan tiyatroculara sertifikalarını takdim etti. Bilecik Belediyesi olarak, kültürel ve sanatsal aktivitelere her zaman katkı vermeye hazır olduklarını dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, "Oyunda yer alan bütün çocuklarımız ile aileleri ve eğitmenlerine çok teşekkür ediyorum. Güzel bir performans sergilediler. Bilecik Belediyesi olarak bizler kültür ve sanata önem veriyor ve bu anlamda gerekli katkıları vermeye çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Tiyatro Oyuncusu ve Yönetmen Tülay Doğan ise Bilecik Belediyesi tarafından tiyatroya büyük katkılar yapıldığını belirterek Belediye Başkanı Semih Şahin, Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:15 Kaynak: İHA
Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgilisiyle Tatilde Olan Şeyma Subaşı'dan Cesur Paylaşım Acun Ilıcalı, Sakatlanan Hikmet'in Yarışmaya Devam Edemeyeceğini Duyurdu Akşener'in "Okçuluk Vakfı" İddiasına Bilal Erdoğan'dan Yanıt: Kendimizi Zor Tutuyoruz Suriyeli Sığınmacı, Sokak Ortasında Boğazı Kesilerek Öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 15:53:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Sokak Kedileri" adlı oyun çocuklarla buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]