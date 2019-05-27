"Sokak Kedileri" adlı oyun çocuklarla buluştu

Bilecik Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda eğitim alan çocuklar, 'Sokak Kedileri' adlı oyun ile hünerlerini sergiledi.

Bilecik Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda eğitim alan çocuklar, 'Sokak Kedileri' adlı oyun ile hünerlerini sergiledi.



Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne alan oyun, izleyicilerden beğeni aldı. Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, tiyatro oyununu çocuklarla birlikte izledikten sonra, oyunda yer alan tiyatroculara sertifikalarını takdim etti. Bilecik Belediyesi olarak, kültürel ve sanatsal aktivitelere her zaman katkı vermeye hazır olduklarını dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, "Oyunda yer alan bütün çocuklarımız ile aileleri ve eğitmenlerine çok teşekkür ediyorum. Güzel bir performans sergilediler. Bilecik Belediyesi olarak bizler kültür ve sanata önem veriyor ve bu anlamda gerekli katkıları vermeye çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.



Tiyatro Oyuncusu ve Yönetmen Tülay Doğan ise Bilecik Belediyesi tarafından tiyatroya büyük katkılar yapıldığını belirterek Belediye Başkanı Semih Şahin, Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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