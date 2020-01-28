Sokak kedileri balıkçıların dönüş yolunu bekliyor - Son Dakika

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Sokak kedileri balıkçıların dönüş yolunu bekliyor
6 saat önce
Beyşehir ilçesinde, göl kıyılarına gelen sokak kedileri balıkçıların avdan dönüş yolunu gözlüyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:40 Kaynak: AA
Beyşehir ilçesinde, göl kıyılarına gelen sokak kedileri balıkçıların avdan dönüş yolunu gözlüyor.
Beyşehirli balıkçılar, kıyılarda "Çin sazanı" avı için ağ serip mesai yaparken, kasalarını doldurdukları balıklardan sokak kedileri de nasibini alıyor.
Av dönüşü kıyıda balıkçıların kullandığı limanda iskelenin üzerine çıkarak önüne atılacak bir balık bekleyen sokak kedileri, avcıların gelmesiyle birlikte mutlu sona ulaşıyor.
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