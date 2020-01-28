Sokak kedileri balıkçıların dönüş yolunu bekliyor - Son Dakika

Av dönüşü kıyıda balıkçıların kullandığı limanda iskelenin üzerine çıkarak önüne atılacak bir balık bekleyen sokak kedileri, avcıların gelmesiyle birlikte mutlu sona ulaşıyor.

Beyşehirli balıkçılar, kıyılarda "Çin sazanı" avı için ağ serip mesai yaparken, kasalarını doldurdukları balıklardan sokak kedileri de nasibini alıyor.

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