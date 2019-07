Sokak kedileri, her gün onun gelmesini bekliyor

İZMİR'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş hanının önünde, 36 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Azmi Sidar (69), her sabah civardaki sokak kedilerini besliyor. Sabah ayakkabı boyadığı yerin önünde toplanan 7- 8 kedi, her gün Sidar'ın koyduğu mama kabından beslenip, su içmeyi bekliyor.Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş hanının önünde, 1983 yılından beri ayakkabı boyacılığı yapan Azmi Sidar, kazandığı paranın bir kısmını da sokak kedilerini beslemek için ayırıyor. Sidar'ın mama ve su vermesine alışan kediler, her sabah ondan önce ayakkabı boyadığı yere gelerek, bekliyor. Kedilerin her birine ayrı gibi ilgi gösteren Sidar, yaz- kış beslediği sokak hayvanlarıyla farklı bağ kuruyor. Çevredeki esnaf da Sidar'ın kedileri beslemesine mama desteği ile katkıda bulunuyor.Hayvanları çok sevdiğini dile getiren Azmi Sidar, "Çevredekiler de destekliyor, ara sıra mama desteği yapan var. Bazen konserve yaş mama alıyorum. Elimden geldiği kadar bir şeyler yapıyorum. Köpekler ise genelde hava sıcak olduğu için su içmeye geliyorlar. Serin olduğu için de buraya yatmaya geliyorlar. Burada yıllardır beslediğim birkaç kedi öldü. Bir tanesi hastalanmıştı, veterinere götürecektim; fakat korkup beni tırmaladı. 7 tane kuduz iğnesi yaptırdım. O kedi kucağımda yatardı, farklı bir yakınlık kurmuştuk. Fakat maalesef hastalığına yenik düştü. Akşamları da evimin yakınındaki kahvede 3 kedi bekliyor beni. Onlara da mama götürüyorum" dedi.

- İzmir